Edwin Cardona vuelve a perjudicar a Nacional: polémica expulsión ante Sao Paulo
Edwin Cardona sale expulsado del partido ante Nacional tras polémica celebración.
Atlético Nacional inició un recorrido sin marcha atrás de 90 minutos, en donde tendría que reivindicarse con sus hinchas por lo que ocurrió ante Sao Paulo en el Atanasio Girardot durante el duelo de ida de la Copa Libertadores, el cual terminó con un 0-0 y un panorama complicado para rematar la serie en Brasil.
Uno de los jugadores responsables de poner a sufrir al 'verde paisa' en esta instancia de la competencia sin duda alguna fue Edwin Cardona, quien desperdició dos penales en el mismo partido y ahora, faltando 20 minutos para que llegue al final en Brasil y con el resultado 1-1, se hizo expulsar por una polémica celebración.
Le puede interesar: Morelos pone a soñar a Nacional con el gol del empate ante Sao Paulo
Edwin Cardona explotó en el empate de Nacional y terminó saliendo expulsado
Edwin Cardona volvió a convertirse en protagonista de la Copa Libertadores al perjudicar de una forma diferente a Atlético Nacional, ya que en esta ocasión no botó dos penales, pero si dejó a su equipo los últimos 20 minutos con un jugador menos al salir expulsado.
El capitán del cuadro 'verdolaga' tuvo que irse directo a los camerinos del Estadio de Morumbi luego de una eufórica celebración tras el gol del empate de Alfredo Morelos. Cardona se desquitó con los jugadores de Sao Paulo por lo ocurrido en el Atanasio Girardot y esto le terminó costando la segunda amarilla.
¡UNA SERIE PARA EL OLVIDO! Cardona vio la segunda amarilla y se va expulsado ante San Pablo.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P4Vce6qPBa
Lea también: Fluminense avanza a cuartos con victoria contundente sobre América de Cali
¿Quién sería el rival de Nacional si avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores?
Si Atlético Nacional logra avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, su rival será el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. De esta manera, el conjunto verdolaga tendría un nuevo reto internacional ante un rival de gran nivel, con la obligación de definir la serie en condición de visitante.