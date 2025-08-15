Inesperado colombiano dice presente en el 11 ideal de Copa Libertadores

Inició una nueva instancia de la Copa Libertadores, los octavos de final, los cuales llegaron cargados de emociones y varios resultados sorpresivos, tal como el empate que se dio en la ciudad de Medellín, en el Atanasio Girardot, entre Atlético Nacional y Sao Paulo.

El equipo comandado por Hernán Crespo dio catedra en el Atanasio Girardot, llevándose un valioso, pero sufrido empate, principalmente porque el cuadro Nacional no tuvo efectividad a la hora de finalizar las jugadas de gol, en especial Edwin Cardona con los dos penales errados. Sin embargo, hubo un jugador que si destacó de gran manera durante el partido y logró clasificar en el 11 ideal de esta instancia de la competencia, el delantero, Marlos Moreno.

Le puede interesar: Marino Hinestroza se iría de Nacional a un equipo 'grande' de Europa

Marlos Moreno elegido en el 11 ideal de los octavos de la Copa Libertadores

El 'verde paisa' sin duda alguna salió golpeado, en especial en lo anímico y se pudo ver la frustración en el cuerpo técnico, los jugadores y en especial en Edwin Cardona, quien incluso salió llorando de la cancha. Los hinchas, claramente, también salieron molestos del Atanasio, pero al final hubo alguien que recibió un inesperado reconocimiento.

Fue Marlos Moreno quien se robó todas las miradas luego de que se anunciara el 11 ideal de esta nueva instancia, ya que el atacante antioqueño fue titular, jugó más de 70 minutos, habiendo hecho seis disparos, uno de ellos al palo, 9 pases precisos para una efectividad del 69%.