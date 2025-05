Kevin Viveros destapó todo: esta es la razón por la cual Nacional vuelve a ganar

"Muy contento por la victoria de hoy. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero estábamos en nuestra casa y éramos consientes de que con nuestra gente íbamos a sacar los tres puntos y así fue, gracias a Dios. El profe nos dijo que subiéramos la intensidad que el gol iba a llegar en cualquier momento y bueno, ya con eso pudimos quedar a un punto de la clasificación. Me he ganado con esfuerzo, disciplina y goles el cariño de la hinchada, es muy bonito para mí y me motiva más a seguir trabajando".