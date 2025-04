Leonel Álvarez se desquitó con Colo Colo tras el empate ante Bucaramanga: " tuvieron mucha fortuna"

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



¡Las reacciones de Leonel Álvarez tras el empate vs. Colo Colo!



🎙️: "Hicimos todo para ganar el partido. Si me apuran un poquito, creo que tuvieron mucha fortuna. Merecíamos más".



▶️ No te pierdas F90 por #DisneyPlus pic.twitter.com/cfniVarri0