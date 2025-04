Marino Hinestroza reveló su secreto goleador tras el debut con Nacional en Libertadores

inició una nueva edición de la Copa Libertadores, en la que Atlético Nacional fue uno de los protagonistas en la primera fecha al vencer en condición de visitante, en el Atanasio Girardot, a Nacional de Uruguay. El compromiso finalizó con un aplastante marcador de 3-0 en donde Marino Hinestroza fue uno de los protagonistas.

El joven delantero de 22 años abrió el marcador en Medellín tras un certero remate de pierna izquierda desde afuera del área que terminó venciendo a al guardameta Luis Ricardo Mejía. Marino sigue demostrando con méritos por qué es uno de los mejores delanteros que hay actualmente en el fútbol colombiano, pero no lo habría podido lograr sin la confianza de sus compañeros, la hinchada y la exigencia que tiene con el escudo.

Le puede interesar: Ranking FIFA: así quedaron Colombia, Argentina y Brasil tras las fechas 13 y 14 de Eliminatorias

Nacional sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, pero al principio del partido lo sufrió y por poco se van a los vestuarios con el 0-0 e el marcador, hasta que llegó Marino Hinestroza para volver a marcar la diferencia y motivar al equipo, ya que representar a Nacional no es cuestión de solo portar la camiseta y ya, sino de sentir el "peso" del escudo, tal como lo mencionó.

Muy contentos por la victoria, esta gente se lo merece, vino aquí, nos llenó el estadio a las 9 de la noche sabiendo que más de uno tiene que ir a trabajar el día de mañana. Feliz por el equipo, porque merecíamos la victoria y nos la llevamos gracias a Dios. El gol se da gracias a la confianza que me tengo y que me dan los compañeros, siempre estoy intentando, a veces me equivoco, pero siempre me apoyan, eso hace parte del fútbol y hoy me premió gracias a Dios. Este escudo da mucha exigencia, gracias a dios estamos cumpliendo, empezamos con pie derecho y esperamos seguir sumando en los siguientes partidos.