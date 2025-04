Morelos podría ser sancionado: polémicas declaraciones en la Copa Libertadores

En el marco de la fecha 3 de la Copa Libertadores, Atlético Nacional y Bahía de Brasil fueron dos de los grandes protagonistas, no solo porque el cuadro 'tricolor' se llevó la victoria en el Arena Fonte Nova y se posicionó como líder indiscutible del Grupo F con siete unidades, sino porque en medio del enfrentamiento se vivieron varias situaciones polémicas en contra del 'verde paisa' y que les hubiera podido llegar a dar el triunfo.

Bahía se fue arriba en el marcador con una solitaria anotación de Willian José sobre el minuto 71 del compromiso, sin embargo minutos después despertaría Nacional y junto con ello las controversiales jugadas con las que pudieron haber empatado o incluso irse arriba en el marcador, ya que le anularon un gol a Dairon Asprilla por supuesta falta y no se revisó una mano clara dentro del área, situaciones que no fueron del agrado de Cristian Pellerano, quien reemplazó a Gandolfi por expulsión, y mucho menos de Alfredo Morelos, quien incluso "se pasó de tono" en sus declaraciones y podría tener problemas.

El delantero de 28 años fue titular nuevamente en un partido de Nacional en la Copa Libertadores, jugó 78 minutos y vio en vivo y en directo como su equipo tuvo la oportunidad de salir con un resultado positivo de Brasil, por lo menos con un empate, tras dos jugadas polémicas en las que el VAR fue el protagonista, ya que en una participó para anular un gol, pero en una mano dentro del área ni siquiera se pronunció y el juez central tampoco se tomó el tiempo de llamar para rectificar la jugada.

La primera jugada que pudo beneficiar a Nacional fue el gol anulado a Dairon Asprilla, en donde el VAR rectificó la jugada y dijo que había supuesta falta posterior por parte del atacante. La segunda ocasión se dio con una mano dentro del área protagonizada por parte del brasileño, Erick Pulga, la cual ni siquiera fue revisada por el juez central a pesar de la presión que ejercieron los jugadores, entre ellos Alfredo Morelos, quien justo después de haber terminado el partido expuso su descontento con respecto a la situación.

"Yo no sé, toman decisiones rápidas. Para nosotros es gol, yo todavía no la he visto, no la puedo juzgar hasta el momento, pero que revisen las cosas bien para ser justos. Tomaron a decisión que no era y nada, ahora nos queda volver a Colombia porque se nos viene un partido importante el día martes".