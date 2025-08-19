Morelos pone a soñar a Nacional con el gol del empate ante Sao Paulo
Alfredo Morelos le da un respiro a los hinchas de Nacional con golazo ante Sao Paulo en la Copa Libertadores.
Las emociones en la Copa Libertadores no paran de llegar y el partido entre Atlético Nacional vs Sao Paulo se pone de infarto tras el agónico empate protagonizado por el experimentado delantero, Alfredo Morelos, desde el punto penal.
El equipo comandado por Hernán Crespo se había ido arriba en el marcador de manera muy temprana, a tan solo tres minutos de haberse dado el pitazo inicial, pero fue justo en los últimos 20 cuando Alfredo Morelos apareció para provocar una falta dentro del área que el juez decretaría como penal y, posteriormente, que el propio delantero transformaría en el gol del empate.
Le puede interesar: VIDEO: Nacional empieza a sufrir con gol de Sao Paulo en 3 minutos
Alfredo Morelos empata la serie entre Nacional vs Sao Paulo en Copa Libertadores
Atlético Nacional arribó a Brasil "pisando fuerte" y con la mentalidad de querer seguir en competencia para luchar por su tercer trofeo en esta competencia, aunque el camino claramente no sería para nada fácil, ya que adelante tendrían un complicado rival que les complicaría las cosas.
El cuadro brasileño claramente tenía que hacer respetar su casa y empezó a asustar al equipo de Gandolfi con anotación de André Silva sobre los tres primeros minutos, pero después del descanso Nacional volvió a salir motivado, con una mentalidad diferente y consiguió el tanto del empate gracias a Alfredo Morelos.
La banda derecha de Nacional se convirtió en su mejor estrategia, Marino Hinestroza en una esplendida jugada individual le dejó servido el balón a Morelos para que rematara dentro del área, pero el goleador fue derribado, lo que provocó el penal y que luego fue convertido en anotación para el 1-1.
¡LO EMPATA ATLÉTICO NACIONAL! Alfredo Morelos marca el 1-1 ante San Pablo en el Morumbí.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wRwlwIeHmW
Lea también: Gandolfi señaló culpables por el flojo momento de Nacional en Liga y Copa
¿Quién sería el rival de Nacional si avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores?
Si Atlético Nacional logra avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, su rival será el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. De esta manera, el conjunto verdolaga tendría un nuevo reto internacional ante un rival de gran nivel, con la obligación de definir la serie en condición de visitante.