Morelos pone a soñar a Nacional con el gol del empate ante Sao Paulo

Las emociones en la Copa Libertadores no paran de llegar y el partido entre Atlético Nacional vs Sao Paulo se pone de infarto tras el agónico empate protagonizado por el experimentado delantero, Alfredo Morelos, desde el punto penal.

El equipo comandado por Hernán Crespo se había ido arriba en el marcador de manera muy temprana, a tan solo tres minutos de haberse dado el pitazo inicial, pero fue justo en los últimos 20 cuando Alfredo Morelos apareció para provocar una falta dentro del área que el juez decretaría como penal y, posteriormente, que el propio delantero transformaría en el gol del empate.

Alfredo Morelos empata la serie entre Nacional vs Sao Paulo en Copa Libertadores

Atlético Nacional arribó a Brasil "pisando fuerte" y con la mentalidad de querer seguir en competencia para luchar por su tercer trofeo en esta competencia, aunque el camino claramente no sería para nada fácil, ya que adelante tendrían un complicado rival que les complicaría las cosas.

El cuadro brasileño claramente tenía que hacer respetar su casa y empezó a asustar al equipo de Gandolfi con anotación de André Silva sobre los tres primeros minutos, pero después del descanso Nacional volvió a salir motivado, con una mentalidad diferente y consiguió el tanto del empate gracias a Alfredo Morelos.