Nacional confirmó noticia con Dairon Asprilla y Marino Hinestroza
@nacionaloficial
Copa Libertadores 2025
Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 21:57

Nacional confirmó el futuro de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla

Nacional tomó radical decisión con el futuro de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla.

Atlético Nacional viene de afrontar un duro golpe anímico al haber dejado escapar la ventaja que tenían auspiciando en condición de local  contra Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora el reto de Gandolfi al mando del cuadro 'verdolaga' será dar vuelta a la página y empezar a pensar en el partido de vuelta, pero también en la Liga BetPlay, en donde deberá recibir a Fortaleza en Medellín, pero con tres bajas sensibles como Dairon Asprilla, Marino Hinestroza y Facundo Batitas. 

Parte médico de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla en Nacional 

Atlético Nacional no pudo sacar diferencia del duelo de ida ante Sao Paulo, por lo que para el partido contra Brasil deberá sacar a lo mejor de lo mejor de su plantilla, por lo que deberá cuidar a sus jugadores más importantes, aunque no puede descuidar su participación en la Liga BetPlay

El cuadro 'verdolaga' ha demostrado que cuenta con una plantilla de alto nivel, con gran variedad de jugadores experimentados, que es capaz de solventar los retos de las distintas competencias que disputan, pero aún así el panorama es complicado y más después de haberse dado a conocer el parte médico de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla

 

El delantero caleño sufrió un golpe en su espalda, está realizando entrenamientos diferenciados y controlados, pero no alcanzará a estar contra Fortaleza. Mientras que Asprilla sigue preocupando, ya que a penas regresaría a entrenamientos el 19 agosto

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia. 

