Nacional no aprovechó y tendrá que sufrir en Brasil: próximo partido de Libertadores

El partido de ida de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo dejó varias impresiones, positivas para la escuadra brasileña que se logró llevar un valioso empate para rematar la serie en casa, pero también hubo sensaciones negativas para el 'verde paisa' que tuvo varias ocasiones de gol, pero no pudo abrir el marcador.

Edwin Cardona fue el principal protagonista de que el cuadro 'verdolaga' no se pudiera quedar con una ventaja que le permitiera quedar con un pie adentro de los cuartos de final, ya que desperdició dos penales y ahora obligará a todo el equipo a luchar en Brasil en el partido de vuelta sin ventajas en el marcador global.

Le puede interesar: Sao Paulo hizo la fiesta en el Atanasio y sacó empate ante Nacional

Partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo

El cuadro local dominó desde muy temprano el partido con presión alta y posesión del balón, Nacional buscó abrir el marcador desde el arranque y sobre los 10 minutos, fue el centrocampista Edwin Cardona quien se presentó con una oportunidad clara tras un penal generado por Ferraresi, pero su disparo se fue desviado fuera del poste.

No fue la única ocasión desperdiciada por el cuadro colombiano. En dos ocasiones la pelota pegó en el travesaño, una de ellas tras remate de Marlos Moreno y otra tras disparo de Hinestroza, lo que subraya las constantes llegadas peligrosas al área rival, las cuales fueron selladas con "broche de oro" por otro penal errado de Cardona sobre el minuto 67 enviando la pelota al mismo palo y siendo posteriormente atajada por el portero de Sao Paulo.