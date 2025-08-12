Nacional no aprovechó y tendrá que sufrir en Brasil: próximo partido de Libertadores
Nacional no hizo respetar su casa y ahora tendrá que rematar la serie en Brasil.
El partido de ida de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo dejó varias impresiones, positivas para la escuadra brasileña que se logró llevar un valioso empate para rematar la serie en casa, pero también hubo sensaciones negativas para el 'verde paisa' que tuvo varias ocasiones de gol, pero no pudo abrir el marcador.
Edwin Cardona fue el principal protagonista de que el cuadro 'verdolaga' no se pudiera quedar con una ventaja que le permitiera quedar con un pie adentro de los cuartos de final, ya que desperdició dos penales y ahora obligará a todo el equipo a luchar en Brasil en el partido de vuelta sin ventajas en el marcador global.
Le puede interesar: Sao Paulo hizo la fiesta en el Atanasio y sacó empate ante Nacional
Partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo
El cuadro local dominó desde muy temprano el partido con presión alta y posesión del balón, Nacional buscó abrir el marcador desde el arranque y sobre los 10 minutos, fue el centrocampista Edwin Cardona quien se presentó con una oportunidad clara tras un penal generado por Ferraresi, pero su disparo se fue desviado fuera del poste.
No fue la única ocasión desperdiciada por el cuadro colombiano. En dos ocasiones la pelota pegó en el travesaño, una de ellas tras remate de Marlos Moreno y otra tras disparo de Hinestroza, lo que subraya las constantes llegadas peligrosas al área rival, las cuales fueron selladas con "broche de oro" por otro penal errado de Cardona sobre el minuto 67 enviando la pelota al mismo palo y siendo posteriormente atajada por el portero de Sao Paulo.
Ahora la obligación de Javier Gandolfi será salvar la clasificación en Brasil en el parido que se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el mítico Estadio Morumbí de São Paulo, el cual tendrá inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia.
Lea también: Cardona ERRÓ DOS PENALES consecutivos en la Copa Libertadores ante Sao Paulo
Edwin Cardona entra a la historia negativa de Atlético Nacional
El mediocampista de 32 años y capitán del cuadro 'verdolaga' entró al historial negativo de Nacional al convertirse en el primer jugador, en sus 78 años del club, que ha errado dos penales en un mismo partido.