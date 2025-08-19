Nacional se despide de la Copa Libertadores con millonario premio
Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero se llevó una millonaria cifra por llegar a octavos de final.
En el marco de la fecha 5 de la Copa Libertadores Atlético Nacional fue uno de los grandes protagonistas, no solo porque ganó su respectivo partido contra Bahía en el Atanasio Girardot gracias a una solitaria anotación de Kevin Viveros, sino porque también tuvo la oportunidad de consolidarse como líder parcial del Grupo F y junto con ello obtener su cupo directo a la siguiente instancia de la competencia.
Lamentablemente el camino rumbo al tercer título llegó a su fin tras una vibrante serie que se vivió en los octavos de final, en donde las emociones no faltaron los duelos de ida y vuelta, pero el que se terminó llevando la clasificación a cuartos fue Sao Paulo desde el punto penal. Sin embargo, el cuadro 'verdolaga' no se va del certamen con las manos vacías, ya que se embolsó una buena suma de dinero.
Nacional ganó más de 5 millones de dólares en la Copa Libertadores
El 'verde paisa' lo volvió a hacer, regresó a una instancia de octavos de final de la Copa Libertadores tras mantener de manera parcial la cima del Grupo F con nueve unidades, situación que ilusionó en su momento a las directivas, cuerpo técnico, jugadores e hinchas con el tercer título internacional para el equipo.
El sueño llegó a su fin, pero por lo menos el "bolsillo" de la institución antioqueña "recibe un respiro", en especial tomando en cuenta que su plantilla es de las más costosas del Fútbol Profesional Colombiano y que, por ende, es difícil de mantener. Sin embargo, haber disputado y ganado partidos de la fase de grupos, pero también clasificar a octavos de final, les dio una buena "inyección económica" para solventar los gastos e incluso trabajar en inversión.
Hasta el momento, el cuadro dirigido por Javier Gandolfi, tiene un acumulado de 5.24 millones de dólares en premios, es decir, alrededor de 23 mil millones de pesos obtenidos en fase de grupos, donde lograron sumar 0.99 millones de dólares en las cinco fechas disputadas, 1.25 millones de dólares por clasificar a los octavos de final y aún le restan más de 300.000 dólares si llega a sacar un resultado positivo frente a Nacional de Uruguay en la última fecha.
Próximo partido de Nacional tras ser eliminado en Copa Libertadores
El equipo comandado por Javier Gandolfi sigue dando de qué hablar tras su más reciente eliminación en la Copa Libertadores en manos de Sao Paulo desde el punto penal. Ahora el cuadro 'verdolaga' deberá enfocarse en las competencias locales y su próximo reto en la Liga BetPlay será contra otro recién eliminado de torneo internacional, América de Cali, al cual visitará el domingo 24 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero.