Nacional se despide de la Copa Libertadores con millonario premio

En el marco de la fecha 5 de la Copa Libertadores Atlético Nacional fue uno de los grandes protagonistas, no solo porque ganó su respectivo partido contra Bahía en el Atanasio Girardot gracias a una solitaria anotación de Kevin Viveros, sino porque también tuvo la oportunidad de consolidarse como líder parcial del Grupo F y junto con ello obtener su cupo directo a la siguiente instancia de la competencia.

Lamentablemente el camino rumbo al tercer título llegó a su fin tras una vibrante serie que se vivió en los octavos de final, en donde las emociones no faltaron los duelos de ida y vuelta, pero el que se terminó llevando la clasificación a cuartos fue Sao Paulo desde el punto penal. Sin embargo, el cuadro 'verdolaga' no se va del certamen con las manos vacías, ya que se embolsó una buena suma de dinero.

Nacional ganó más de 5 millones de dólares en la Copa Libertadores

El 'verde paisa' lo volvió a hacer, regresó a una instancia de octavos de final de la Copa Libertadores tras mantener de manera parcial la cima del Grupo F con nueve unidades, situación que ilusionó en su momento a las directivas, cuerpo técnico, jugadores e hinchas con el tercer título internacional para el equipo.

El sueño llegó a su fin, pero por lo menos el "bolsillo" de la institución antioqueña "recibe un respiro", en especial tomando en cuenta que su plantilla es de las más costosas del Fútbol Profesional Colombiano y que, por ende, es difícil de mantener. Sin embargo, haber disputado y ganado partidos de la fase de grupos, pero también clasificar a octavos de final, les dio una buena "inyección económica" para solventar los gastos e incluso trabajar en inversión.