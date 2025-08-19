Nacional tomó radical decisión con Cardona y Marino: titular confirmada

El equipo comandado por Javier Gandolfi ha tenido una destacada actuación a lo largo del certamen, ganó de buena manera su cupo a los octavos de final y quiere seguir avanzando para ir en busca de su tercer título, por lo cual el estratega argentino no se guardó nada para esta instancia y conformó un 11 inicial de alto nivel para enfrentar a Sao Paulo en el partido de vuelta

Nacional llega al mítico Estadio de Morumbi con la obligación de revertir todo lo que pasó en el Atanasio Girardot, escenario en el que no pudieron abrir el marcador durante los 90 minutos y desperdiciaron varias oportunidades que les hubiera permitido llegar con mayor tranquilidad a Brasil.

Nacional confirmó a Edwin Cardona y Marino Hinestroza en la titular contra Sao Paulo

Aunque el historial está a favor del cuadro 'verdolaga', Gandolfi no se confía y lo confirmó con su equipo titular para el partido de vuelta, en donde cuenta con lo mejor de lo mejor de su plantilla y gran poder ofensivo comandado por figuras como Marino Hinestroza y Edwin Cardona, quienes se les dio la oportunidad de ser nuevamente inicialistas en la Copa Libertadores.

El '10' y capitán del 'verde paisa' volvió a ser tomado en cuenta por el estratega argentino para auspiciar como titular y llega con la obligación de reivindicarse por los dos penales que botó en Medellín.