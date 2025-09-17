Cargando contenido

Copa Libertadores 2025
River Plate Vs Palmeiras EN VIVO 17 septiembre: cómo ver Libertadores

Así podrá ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Palmeiras.

Se aproxima el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde dos de los protagonistas serán River Plate vs Palmeiras, dos escuadras que llegan con la necesidad de sacar diferencia en el marcador global desde el partido de ida para no poner en riesgo su clasificación a los cuartos de final. 

La escuadra de Argentina tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta instancia y llega con un presente bastante bueno, ya que es primero del Grupo B de la liga local con 18 unidades, sin haber caído en ningún compromiso.

Mientras que el equipo dirigido por Vítor Castanheira la pasa tan bien, pues en el torneo de clausura de Brasil está en la tercera casilla con 46 unidades. 

Siga River Plate vs Palmeiras EN VIVO el 17 de septiembre: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre River Plate vs Palmeiras se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de Disney+ Premium Sur, ESPN2, TyC Sports. Además también podrá seguirlo por Antena 2. 

