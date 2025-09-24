Santa Fe llega condicionado a Copa Libertadores: esta es su obligación
Santa Fe está obligado a robarse el protagonismo en la Copa Libertadores.
Independiente Santa Fe se prepara para asumir una nueva edición de la Copa Libertadores de la mano de Omar Ramírez, estratega venezolano que deberá desquitarse a nivel internacional por haber dejado escapar una nueva final de la Liga BetPlay contra Deportivo Cali.
Las 'leonas' llegaron a una nueva final del torneo local, pero por tercera ocasión cayeron contra la escuadra 'azucarera'. Sin embargo haber alcanzado esta instancia de la liga no dejó al club con las manos vacías, ya que se quedaron con un cupo a la Copa Libertadores, pero llegan condicionadas tras haber perdido también dos finales de este certamen.
Santa Fe está obligado a ganar la Copa Libertadores
El cuadro bogotano, a pesar de haber quedado subcampeón de la Libertadores, ganó un importante logro, ya que se instauraron en la Copa Libertadores, competencia en la cual también tienen una deuda pendiente tras haber salido subcampeonas en dos ocasiones y por lo cual se estarían reforzando con lo mejor de lo mejor.
El club ya ha anunciado más de cinco fichajes de lujo para afrontar la competencia en donde se encuentran jugadoras de nivel internacional como Ysaura Viso, pero también de Selección Colombia como Juana Ortegón, Ana Milé González entre otras destacadas jugadoras.
La escuadra que comanda Ramírez no solo tiene la obligación de ganar el certamen por la gran plantilla que está conformando, sino también por el historial negativo que tienen y deben mejorar. Ya que han logrado superar con éxito las fases de grupos, cuartos de final, semifinales, pero en las dos ocasiones que han logrado llegar a disputar el último partido, las cuales fueron en 2021 y 2024, las terminaron perdiendo, en ambas situaciones ante Corinthians. Es por ello que las 'leonas' tienen una deuda pendiente con los fanáticos, la institución, pero también con ellas mismas.
¿Cuáles serán los rivales de Santa Fe en la Copa Libertadores?
Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para disputar el campeonato, en especial si ya conocen a sus rivales, tal como Santa Fe, la cual quedó en el grupo A.
En medio del sorteo se confirmó que el "Representante de Colombia 2", el cual ahora ya se conoce que es Independiente Santa Fe, está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.