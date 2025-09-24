Santa Fe llega condicionado a Copa Libertadores: esta es su obligación

Independiente Santa Fe se prepara para asumir una nueva edición de la Copa Libertadores de la mano de Omar Ramírez, estratega venezolano que deberá desquitarse a nivel internacional por haber dejado escapar una nueva final de la Liga BetPlay contra Deportivo Cali.

Las 'leonas' llegaron a una nueva final del torneo local, pero por tercera ocasión cayeron contra la escuadra 'azucarera'. Sin embargo haber alcanzado esta instancia de la liga no dejó al club con las manos vacías, ya que se quedaron con un cupo a la Copa Libertadores, pero llegan condicionadas tras haber perdido también dos finales de este certamen.

Le puede interesar: Santa Fe tendría otra baja para la Libertadores: delicado esguince

Santa Fe está obligado a ganar la Copa Libertadores

El cuadro bogotano, a pesar de haber quedado subcampeón de la Libertadores, ganó un importante logro, ya que se instauraron en la Copa Libertadores, competencia en la cual también tienen una deuda pendiente tras haber salido subcampeonas en dos ocasiones y por lo cual se estarían reforzando con lo mejor de lo mejor.

El club ya ha anunciado más de cinco fichajes de lujo para afrontar la competencia en donde se encuentran jugadoras de nivel internacional como Ysaura Viso, pero también de Selección Colombia como Juana Ortegón, Ana Milé González entre otras destacadas jugadoras.