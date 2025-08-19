Sao Paulo vs Nacional EN VIVO 19 de agosto: cómo ver Copa Libertadores

Se aproxima el final de una nueva instancia de la Copa Libertadores en donde dos de los protagonistas serán Atlético Nacional vs Sao Paulo, dos escuadras que llegan con la necesidad de ganar en suelo brasileño para clasificar a los cuartos de final de la competencia.

Atlético Nacional en esta oportunidad auspiciará como visitante y llega con un presente bueno, ya que es cuarto de la liga local con 12 unidades, habiendo caído en solo uno de los compromisos, pero también llega con el duro golpe de lo que se vivió en el duelo de ida en el Atanasio Girardot donde no pudieron sacar diferencia y fallaron dos penales

Mientras que el equipo dirigido por Hernán Crespo tampoco se queda atrás, aunque en la tabla de posiciones del Brasileirao no va de la mejor manera, se mantiene en la séptima casilla que le permite quedarse con uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2026 y llega con la "frente en alto" del valioso empate sin goles en Medellín.

Siga Sao Paulo vs Nacional EN VIVO el 19 de agosto: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Sao Paulo vs Nacional se jugará en el Estadio de Morumbi a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Fox Sports 2 y Disney +. Además también podrá seguirlo por Antena 2.