Sorteo Copa Libertadores HOY 4 de septiembre: así lo podrá ver en vivo

El esperado sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2025 en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. Este acto, clave en la hoja de ruta del torneo, comenzará a las 12:00 (hora de Paraguay, UTC−3) y terminará definiendo los cruces que habrá para esta nueva edición que se espere llegue cargada de emociones.

Los bombos ya están y ahora los 16 de clubes participantes serán repartidos en cuatro grupos de cuatro, siguiendo un sistema de bombos que refleja el ranking histórico y los méritos recientes de sus asociaciones. Aunque todavía s está a la espera de algunos representantes como los de Colombia.

Sorteo de la Copa Libertadores 2025 EN VIVO 4 de septiembre

Esta edición, que se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, implica una logística relevante. El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.

El formato es claro: de cada grupo avanzarán los dos mejores, quienes se enfrentarán en los cuartos de final, luego en semifinales y finalmente en una emocionante gran final, de la que saldrá campeón y clasificado para torneos internacionales subsiguientes como la Copa de las Campeonas (enero 2026) y el futuro Mundial de Clubes Femenino (primera edición en 2028).