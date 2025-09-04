Sorteo Copa Libertadores HOY 4 de septiembre: así lo podrá ver en vivo
Así podrá ver en vivo el sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025.
El esperado sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2025 en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. Este acto, clave en la hoja de ruta del torneo, comenzará a las 12:00 (hora de Paraguay, UTC−3) y terminará definiendo los cruces que habrá para esta nueva edición que se espere llegue cargada de emociones.
Los bombos ya están y ahora los 16 de clubes participantes serán repartidos en cuatro grupos de cuatro, siguiendo un sistema de bombos que refleja el ranking histórico y los méritos recientes de sus asociaciones. Aunque todavía s está a la espera de algunos representantes como los de Colombia.
Sorteo de la Copa Libertadores 2025 EN VIVO 4 de septiembre
Esta edición, que se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, implica una logística relevante. El país sede contará con dos plazas y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.
El formato es claro: de cada grupo avanzarán los dos mejores, quienes se enfrentarán en los cuartos de final, luego en semifinales y finalmente en una emocionante gran final, de la que saldrá campeón y clasificado para torneos internacionales subsiguientes como la Copa de las Campeonas (enero 2026) y el futuro Mundial de Clubes Femenino (primera edición en 2028).
El sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025 podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores. Según el país, el horario de transmisión variará: en Perú será a las 10:00 a.m. y en Chile a las 11:00 a.m., lo que permitirá a los aficionados de toda Sudamérica estar atentos al reparto de los grupos en una edición que promete grandes emociones.
¿Cómo se definen los representantes colombianos?
Los representantes colombianos a la Copa Libertadores Femenina 2025 serán el campeón y el subcampeón de la Liga BetPñay Femenina de Colombia, definidos al concluir el torneo en septiembre 2025.