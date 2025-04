'Tino' no le tiene fe a Nacional en la Libertadores: "no puedo meter las manos a la candela"

Llega una nueva edición de la Copa Libertadores y Atlético Nacional tendrá nuevamente la oportunidad de representar a Colombia, afrontando un difícil reto en la fase de grupos, en donde se tendrá que medir ante Nacional de Uruguay, Internacional, Fortaleza y Bahía.

El 'verde paisa' hará su debut oficial en la competencia internacional en el Estadio Atanasio Girardot enfrentando a un "viejo conocido" que ya los habría dejado eliminados en la fase previa de la edición de 2024, Nacional de Uruguay. Este enfrentamiento será una especie de revancha, en la que el 'tino' Asprilla no pone su voto de confianza en el cuadro 'verdolaga'.

El miércoles 2 de abril Nacional volverá a jugar una fase de grupos de la Copa Libertadores ante un destacado rival de Uruguay que llega con un buen presente en su torneo local y también cuenta con un historial a favor en la 'Gloria Eterna' y enfrentando al 'verde paisa'. Estos son algunos de los factores que llevaron a que el 'tino' Asprilla confesará que en esta ocasión no iba a "meter las manos al fuego" por Nacional y ninguno de los equipos que se encuentran jugando en torneo internacional.

Recalcó que, en cuanto al equipo de Javier Gandolfi, los jugadores que se encuentran jugando hoy en día no están del todo preparados para afrontar estos retos internacionales.

Todos los años cuando empieza la Copa Libertadores y la Sudamericana, vemos los equipos colombianos bien. Se dicen cosas. No solamente por Nacional, por eso les digo que no vayamos el viernes a estar acá llorando, diciendo que somos las cenicientas, que somos 'pechifríos' o que metimos la pierna. Antes era otro cuento, los jugadores de antes eran de demasiada categoría, no puedo meter la mano por estos de hoy. Sé cómo se comportan, por eso no puedo meter las manos a la candela por este Nacional.