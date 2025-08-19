VIDEO: Nacional empieza a sufrir con gol de Sao Paulo en 3 minutos

Comenzaron los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y junto con ello llegó también el anhelado duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo, compromiso que se lleva a cabo en casa de la escuadra brasileña, el Estadio Morumbi.

Sao Paulo comenzó a hacer respetar su casa desde muy temprano y tan solo tres minutos después de haberse dado el pitazo inicial logró ponerse arriba en el marcador con anotación de André Silva, quien llegó en solitario a rematar de cabeza en un tiro de esquina para abrir el marcador.

Le puede interesar: Atlético Nacional confirmó el futuro de Gandolfi previo al partido contra Sao Paulo

Gol de Sao Paulo en el duelo de vuelta contra Nacional

Atlético Nacional y Edwin Cardona empiezan a lamentar la ventaja que no pudieron sacar en el Estadio Atanasio Girardot, ya que en Morumbi el partido se comenzó a complicar desde muy temprano y, por el momento, se están quedando con un pie afuera de la Copa Libertadores.

El equipo encabezado por el estratega, Hernán Crespo, saltó al terreno de juego con intensidad y mentalidad ganadora, lo que los llevó a obtener el primer tanto sobre el minuto 3 del compromiso tras un tiro de esquina en donde André Silva vulneró la portería protegida por David Ospina con un certero cabezazo.