Cargando contenido

Nacional se pone abajo en el marcador ante Sao Paulo
Nacional se pone abajo en el marcador ante Sao Paulo
AFP
Copa Libertadores 2025
Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 20:02

VIDEO: Nacional empieza a sufrir con gol de Sao Paulo en 3 minutos

Atlético Nacional con un pie afuera de la Copa Libertadores tras gol tempranero de Sao Paulo.

Comenzaron los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y junto con ello llegó también el anhelado duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo, compromiso que se lleva a cabo en casa de la escuadra brasileña, el Estadio Morumbi. 

Sao Paulo comenzó a hacer respetar su casa desde muy temprano y tan solo tres minutos después de haberse dado el pitazo inicial logró ponerse arriba en el marcador con anotación de André Silva, quien llegó en solitario a rematar de cabeza en un tiro de esquina para abrir el marcador. 

Le puede interesar: Atlético Nacional confirmó el futuro de Gandolfi previo al partido contra Sao Paulo

Gol de Sao Paulo en el duelo de vuelta contra Nacional 

Atlético Nacional y Edwin Cardona empiezan a lamentar la ventaja que no pudieron sacar en el Estadio Atanasio Girardot, ya que en Morumbi el partido se comenzó a complicar desde muy temprano y, por el momento, se están quedando con un pie afuera de la Copa Libertadores. 

El equipo encabezado por el estratega, Hernán Crespo, saltó al terreno de juego con intensidad y mentalidad ganadora, lo que los llevó a obtener el primer tanto sobre el minuto 3 del compromiso tras un tiro de esquina en donde André Silva vulneró la portería protegida por David Ospina con un certero cabezazo. 

En otras noticias: Nacional está en su mejor momento en la era Gandolfi

Lea también: Gandolfi señaló culpables por el flojo momento de Nacional en Liga y Copa

¿Quién sería el rival de Nacional si avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores?

Si Atlético Nacional logra avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, su rival será el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. De esta manera, el conjunto verdolaga tendría un nuevo reto internacional ante un rival de gran nivel, con la obligación de definir la serie en condición de visitante.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Sao Paulo

Sao Paulo

Imagen

Javier Gandolfi

Imagen
Edwin Cardona

Edwin Cardona

Imagen

Marino Hinestroza

Imagen
Selección Brasil

Brasil

Imagen
Fútbol de Brasil

Fútbol de Brasil

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido