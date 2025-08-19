VIDEO: Nacional empieza a sufrir con gol de Sao Paulo en 3 minutos
Atlético Nacional con un pie afuera de la Copa Libertadores tras gol tempranero de Sao Paulo.
Comenzaron los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y junto con ello llegó también el anhelado duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo, compromiso que se lleva a cabo en casa de la escuadra brasileña, el Estadio Morumbi.
Sao Paulo comenzó a hacer respetar su casa desde muy temprano y tan solo tres minutos después de haberse dado el pitazo inicial logró ponerse arriba en el marcador con anotación de André Silva, quien llegó en solitario a rematar de cabeza en un tiro de esquina para abrir el marcador.
Le puede interesar: Atlético Nacional confirmó el futuro de Gandolfi previo al partido contra Sao Paulo
Gol de Sao Paulo en el duelo de vuelta contra Nacional
Atlético Nacional y Edwin Cardona empiezan a lamentar la ventaja que no pudieron sacar en el Estadio Atanasio Girardot, ya que en Morumbi el partido se comenzó a complicar desde muy temprano y, por el momento, se están quedando con un pie afuera de la Copa Libertadores.
El equipo encabezado por el estratega, Hernán Crespo, saltó al terreno de juego con intensidad y mentalidad ganadora, lo que los llevó a obtener el primer tanto sobre el minuto 3 del compromiso tras un tiro de esquina en donde André Silva vulneró la portería protegida por David Ospina con un certero cabezazo.
¡GOL DE SAN PABLO EN EL ARRANQUE! André Silva marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Atlético Nacional.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LZHn6tdyrK
Lea también: Gandolfi señaló culpables por el flojo momento de Nacional en Liga y Copa
¿Quién sería el rival de Nacional si avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores?
Si Atlético Nacional logra avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, su rival será el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. De esta manera, el conjunto verdolaga tendría un nuevo reto internacional ante un rival de gran nivel, con la obligación de definir la serie en condición de visitante.