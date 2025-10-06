Copa Libertadores 2026: definidos tres clasificados por Venezuela

Quedaron definidos los primeros tres clasificados del fútbol venezolano a la Copa Libertadores 2026, pues Conmebol ya ha venido anunciándolos a través de sus redes sociales, y solo resta confirmar a un equipo más.

¿Cuáles equipos de Venezuela jugarán la Libertadores 2026?

El primer equipo clasificado a la Libertadores del próximo año fue Universidad Central de Venezuela, que se consagró campeón del torneo apertura 2025, pero aún no define su posición en el torneo.

El segundo equipo que aseguró su presencia en la próxima edición del torneo continental fue Deportivo La Guaira, pues terminará primero en la tabla acumulada de este año en el fútbol venezolano.

Carabobo ha hecho un buen trabajo en lo corrido del año, y como mínimo terminará en la segunda casilla de la tabla acumulada, razón por la que también es fija su participación en la próxima Libertadores.