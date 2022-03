Copa Libertadores: cuáles son los bombos para el sorteo de fase de grupos

La Copa Libertadores ya está por definir a los cuatro equipos que avanzarán a la fase de grupos procedentes de las fases previas, puesto que ya se diputaron los duelos de ida de la tercera ronda.

Así, mientras se definen los cuatro equipos que serán partícipes de la instancia de grupos, el Diario Olé se dio a la tarea de armar los bombos para el sorteo de la fase de grupos.

Allí solo aparecen dos equipos colombianos, pues Deportes Tolima y Deportivo Cali son aquellos que se ganaron el privilegio de actuar en tal instancia debido a que fueron los campeones de Colombia en 2021.

No obstante, estos clubes no tienen un posición muy privilegiada, pues los dos aparecen en el bombo 3, y seguramente enfrentarán a rivales de mucha historia y jerarquía procedentes de los bombos 1 y 2.

Copa Libertadores: en qué bombo están Deportes Tolima y Deportivo Cali

Bombo 1: Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional (U), Peñarol, Atlético Mineiro, Cerro Porteño.

Bombo 2: Athletico Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica (Ch), Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez Sarsfield.

Bombo 3: Sporting Cristal, Bragantino, Táchira, Alianza Lima, Colón, Caracas, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

Bombo 4: Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, Ganador Fluminense vs Olimpia, Ganador Everton vs Estudiantes, Ganador Católica (E) vs The Strongest y América MG vs Barcelona.

De tal manera, a falta de la confirmación oficial por parte de Conmebol, los equipos colombianos se podrían topar en la fase de grupos con un campeón del torneo, además de algún otro equipo que tenga bagaje en el mismo.