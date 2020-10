Copa Libertadores: definidos los partidos y las fechas para octavos de final

Luego de finalizar el pasado jueves la fase de grupos de la Copa Libertadores, Conmebol llevó a cabo el sorteo de la competencia este viernes en Asunción (Paraguay).

El gran atractivo del sorteo son los duelos entre argentinos y brasileños en la fase de octavos de final. Todo eston tras una emotiva fase de grupos.

Cabe señalar que en los octavos de final de la Copa Libertadores no hay ningún equipo colombiano tras las malas presentaciones de Junior, Independiente Medellín y América de Cali.

Sorteo Copa Libertadores, octavos de final, cuadro completo:

Guaraní vs Gremio

Liga de Quito vs Santos



Internacional de Portoalegre vs Boca Juniors

Racing vs Flamengo

Independiente del Valle vs Nacional de Uruguay

Atlético Paranense vs River Plate



Delfín vs Palmeiras

Libertad vs Jorge Wilstermann

Fechas de Copa Libertadores:

Octavos de final: 25 de noviembre y 2 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 16 de diciembre

Semifinales: 6 y 13 de enero de 2021

Final: última semana de enero en el Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)