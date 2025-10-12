Copa Libertadores Femenina: definidos los cruces de semifinales; hay programación

Terminaron los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y poco a poco se empieza a definir el torneo más importante a nivel de clubes. Sí o sí va a ver un finalista brasileño, lo que significa que dicho país podrá seguir dando de qué hablar en la definición del título como ha sido la tendencia en cada edición.

La gloria eterna se define con Corinthians, Ferroviária, Colo Colo de Chile y Deportivo Cali que confirmó su paso como la última clasificada cerrando las llaves de los cuartos de final de la competencia internacional. Esta será la segunda ocasión en la que las caleñas actúan en las semifinales con la chance de revertir lo hecho en 2022 y meterse en la final que es la deuda pendiente.

DEFINIDAS LAS CLASIFICADAS PARA LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Corinthians puede volver a dar el golpe después de un comienzo sorpresivo. Lejos de ser ese equipo que golea a todos sus rivales, el cuadro paulista tuvo problemas con Independiente del Valle Dragonas con un empate agónico. Luego, superaron con goleada a Always Ready y vencieron por la mínima diferencia a Santa Fe eliminándolas.

No pudo ser la misma final del año pasado que coronó a las brasileñas, pero están muy cerca de lograr su entrada a la definición del título con la posibilidad de repetir la corona. En cuartos de final golearon a Boca Juniors con un marcador de 4-0 gracias al triplete de Gabi Zanotti y uno de Jhonson.

Horas más tarde, Ferroviária consiguió su paso a la semifinal. El conjunto brasileño se quedó con el liderato en su grupo superando a ADIFFEM y a Alianza Lima y cerró la fase inicial frente a Boca Juniors en empate sin goles. Invictas se encontraron con Independiente del Valle Dragonas.

Ferroviária se verá las caras con Corinthians después de golear a las Dragonas ecuatorianas con un 3-0 gracias a las anotaciones de Raquel Domingues, Natália Vendito y Andressa Pereira. Habrá duelo entre brasileñas, y, por ende, una institución de Brasil en la final.

Colo Colo tuvo una magnífica fase de grupos superando a Olimpia, Sao Paulo y a San Lorenzo con la costumbre goleadora de Mary Valencia que cerró su zona como líder de goleo con cuatro anotaciones y su equipo fue líder con puntaje perfecto. En cuartos de final se toparon con Libertad de Paraguay.

Nuevamente, Mary Valencia dio el golpe a primer turno este domingo 12 de octubre para clasificar a las semifinales y para seguir en racha con cinco goles en lo que va del torneo.

A segundo turno, el Deportivo Cali que clasificó líder de su grupo igualando con Libertad, superando a Nacional de Uruguay y Universidad de Chile dio el golpetazo ante Sao Paulo para verse las caras con Colo Colo en las semifinales. Un duelo difícil por como vienen las chilenas.

PROGRAMACIÓN DEFINIDA DE LAS SEMIFINALES DE COPA LIBERTADORES FEMENINA

Una vez terminaron los dos partidos de los cuartos de final de este domingo confirmando las series de las semifinales, también se definieron los horarios de los partidos entre Corinthians vs Ferroviária y del Colo Colo vs Deportivo Cali. Así las cosas, de esta manera quedaron programados los juegos:

Miércoles 15 de octubre

Colo Colo vs Deportivo Cali | 2:00 P.M.

Estadio Florencio Sola, Banfield, Argentina

Corinthians vs Ferroviária | 6:00 P.M.

Estadio Florencio Sola, Banfield, Argentina