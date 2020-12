Copa Libertadores: partidos y fechas para cuartos de final a la espera de Inter y Boca

El Gremio brasileño cumplió el trámite en Porto Alegre y, sin esforzarse mucho, volvió a derrotar por 2-0 al Guaraní paraguayo para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá al Santos.



El Tricolor Gaúcho, que afrontaba el duelo con la ventaja del 0-2 conseguida en la ida, sentenció la eliminatoria a las primeras de cambio con el tanto de Aldemir Ferreira en el minuto 3 y redondeó el marcador en el minuto 97 por medio del central Antonio Rodrigues.



El conjunto paraguayo, que dirige el argentino Gustavo Costas, mereció más, pero las intervenciones del portero brasileño Vanderlei le impidieron soñar con una remontada que se puso cuesta arriba.

La impotencia hizo que el Cacique se quedara con un jugador menos tras la expulsión en el minuto 88 del lateral Miguel Benítez por un golpe en el rostro de Diego Souza. De esa manera se cerró la semana a falta de conocer el ganador de la llave entre Inter y Boca, retrasada por la muerte de Diego Maradona

Cuartos de final, Copa Libertadores:

Santos* vs Gremio

Racing Club vs Boca Juniors o Internacional

Nacional de Uruguay*vs River Plate

Palmeiras* vs Libertad



*Cierran en condición de local

Los cuartos de final se jugarán las semanas del 9 y el 16 de diciembre, a excepción de la llave de Racing que se retrasó por la definición de Boca vs Inter.

Las semifinales y gran final serán en enero de 2021 con el partido definitivo en el Maracaná.