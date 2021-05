Copa Libertadores: suspendido Santa Fe vs River por manifestaciones en Colombia

La tensa situación social que vive Colombia en los últimos días ha afectado a varios sectores económicos y productivos por las manifestaciones que se presentan en varias ciudades desde el pasado miércoles. Así las cosas, el fútbol también se ha visto afectado en la Liga Betplay y ahora es el turno para la Copa Libertadores: se suspendió Santa Fe vs River.

Lea también: América, uno de los cuatro interesados por sacar a Daniel Giraldo de Santa Fe

A raíz de todo esto hubo una reunión extraordinaria en la mañana de este martes entre la alcaldía de Armenia, los clubes y Conmebol para ver la situación. La autoridad local dijo que no cuenta con los efectivos policiales para garantizar la realización del juego y por ende se suspendió el partido que estaba programado para este miércoles 5 de mayo a las 7pm.

La postura de Santa Fe era realizar el partido a pesar de la tensa situación en Armenia y River Plate esperaba de lo que decidiera Conmebol. Marcelo Gallardo en rueda de prensa dijo que comprendía al pueblo colombiano, pero que por ahora no los habían notificado.

Sin embargo, una hora más tarde se informó desde Argentina que River Plate decidió no viajar a Colombia por alguna información de Conmebol. Los jugadores estaban en el predio de Ezeiza esperando para abordar un vuelo chárter a Armenia a las 3 de la tarde, pero recibieron la orden de ir a sus casas.

De interés: Piden suspender partido Junior vs Fluminense ante situación de orden público en Barranquilla

Cabe señalar que Santa Fe ya jugó en Armenia contra Fluminense y Junior porque en Bogotá no prestan los estadios desde la semana anterior debido a las medidas de la alcaldía contra la pandemia; y ahora menos por las protestas. El lunes en Armenia no se pudo jugar Atlético vs Quindío por el torneo de segunda división debido a las manifestaciones.

También se aplazaría La Equidad vs Lanús de este jueves por Copa Sudamericana, partida que también está programado en Armenia.