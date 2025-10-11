Corinthians vs Boca Juniors EN VIVO, 11 de octubre: hora y canal Libertadores Femenina

En un torneo tan corto como la Copa Libertadores Femenina, todo está llegando a su final con el vibrante partido entre Corinthians vs Boca Juniors que puede ser una final adelantada, especialmente por la manera como llegaron las dos instituciones y en medio de un momento complicado para el cuadro argentino por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo masculino.

Corinthians llegó a esta instancia después de liderar el Grupo A, producto de un empate ante Independiente del Valle y dos victorias frente a Always Ready e Independiente Santa Fe que les permitió alcanzar la cima con siete unidades. Aunque igualaron en puntos con las Dragonas, la diferencia de gol les permitió mantener la primera plaza.

Por su parte, Boca Juniors fue segunda del Grupo B luego de un empate ante Alianza Lima, otra paridad frente a Ferroviária y una victoria contra ADIFFEM. Duelo de invictas con la necesidad de clasificar para las semifinales. El rival en esa siguiente instancia saldrá de la llave entre Independiente del Valle Dragonas y Ferroviária.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CORINTHIANS VS BOCA JUNIORS ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

El encuentro de los cuartos de final entre Corinthians vs Boca Juniors de la Copa Libertadores Femenina se podrá ver a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia. El juego tendrá señal de Pluto TV para toda Sudamérica de forma gratuita.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CORINTHIANS VS BOCA JUNIORS

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.