Copa Libertadores
Mié, 15/10/2025 - 16:41

Corinthians vs Ferroviária EN VIVO 15 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

Se conoce al segundo finalista de la Copa Libertadores Femenina.

Corinthians y Ferroviária disputan la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.

Ambos equipos buscarán el último equipo a la final, donde ya espera Deportivo Cali, que se clasificó tras eliminar a Colo Colo.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

