Corinthians vs Ferroviária EN VIVO 15 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina
Se conoce al segundo finalista de la Copa Libertadores Femenina.
Corinthians y Ferroviária disputan la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.
Ambos equipos buscarán el último equipo a la final, donde ya espera Deportivo Cali, que se clasificó tras eliminar a Colo Colo.
Siga Corinthians vs Ferroviária EN VIVO 15 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
