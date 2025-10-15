Corinthians y Ferroviária disputan la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.

Ambos equipos buscarán el último equipo a la final, donde ya espera Deportivo Cali, que se clasificó tras eliminar a Colo Colo.

Siga Corinthians vs Ferroviária EN VIVO 15 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00