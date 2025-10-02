Corinthians vs. Independiente del Valle EN VIVO: Libertadores Femenina ¿dónde ver? HOY

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Corinthians vs. Independiente del Valle

El partido de la fecha 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por Win Sports y también de manera gratuita a través de Pluto TV, plataforma en ‘streaming' que también transmitirá el compromiso para toda Latinoamérica.

En Uruguay también se podrá ver por DirecTV Sports y en Argentina por TyC Sports y Telefe, mientras que en territorio mexicano se tendrá que sintonizar TV Azteca.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.