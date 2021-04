Cruz Real da la cara y explica por qué perdió el América ante Cerro

América de Cali cayó 2-0 ante Cerro Porteño en su primer partido de la Copa Libertadores. El equipo 'Escarlata' no mostró un nivel de juego positivo, se vio equivoco en todo momento al querer generar juego ofensivo. Aunque tuvo opciones, no definió, en cambio los paraguayos se defendieron bien y aprovecharon cada uno de los espacios que generó el rojo.

"Me pareció que el partido tuvo iniciativa del América. El equipo elaboró bien y recuperó la pelota rápidamente sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos varias aproximaciones, algunas claras, pero no pudimos terminar con un último pase o una pelota filtrada. Ahí fue donde más nos costó, pero me queda la sensación que tomamos la iniciativa y los jugadores se entregaron. Cerro es un equipo con oficio para defender. Por cómo se dio todo, la derrota no fue justa", dijo Cruz Real.

Para Cruz Real, los goles de Cerro fueron por transiciones rápidas que no supo América cuidar. "Me parece que nosotros estábamos marcando bien en ataque, sabíamos del contraataque que ellos podían hacer y los goles fueron situaciones de transiciones con jugadores rápidos", puntualizó.

Por último, el entrenador americano resaltó la actitud de los jugadores que intentaron darle la vuelta al resultado en cada minuto, pero no lo lograron. "Destacó la entrega de los jugadores, llevaron la iniciativa del partido, pero esto es el fútbol, la eficacia te termina penalizando, tenemos que seguir trabajando", concluyó.

América de Cali enfrentará ahora a Millonarios este fin de semana por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay, juego de suma importancia en la lucha por el título. Por otro lado, el siguiente encuentro del 'Escarlata' será ante el Atlético Mineiro el próximo martes en Brasil.