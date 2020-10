Cruz Real se desahogó tras eliminación de América: "Gremio no necesita esas ayudas"

Juan Cruz Real, técnico del América de Cali, habló en rueda de prensa tras la eliminación del equipo 'escarlata' de la posibilidad de jugar la Sudamericana. El club rojo le ganaba a Gremio 1-0 en Porto Alegre y al último minuto el juez le pitó un penal en contra que terminó en el empate 1-1.

Tras lo ocurrido, el entrenador americano se vio muy afectado porque tenían la clasificación casi hecha, pero el árbitro dio varios minutos de reposición y, además, le pitó una infracción en el área al ver una mano.

“Da mucha pena que nos empaten un partido que ya de por sí estaba con dos penales; una adición de once minutos, del tiempo que llevo en el fútbol nunca vi que se adicionara tanto", criticó Cruz Real.

"Una institución tan grande como Gremio no necesita esas ayudas y estoy dolido por mis jugadores, merecíamos clasificar, fuimos superiores al rival, uno lo trata de digerir y hay cosas que no podemos controlar, dos penales y once minutos de adición”, agregó el estratega americano.

El timonel argentino siguió con señalamientos hacia el árbitro porque, según él, no merecían caer al final así: “Esto da mucha bronca porque sabemos del esfuerzo del club, pero se ve que contra los grandes clubes cuesta porque jugando en casa y que te adicionen tanto tiempo es como decir que hasta que se empate el partido”, resaltó.

Finalmente, Juan Cruz Real dejó claro que está contento, más allá del resultado, por el rendimiento de sus dirigidos. “Lo primero que quiero decir es que no me puedo sentir más orgulloso de mis jugadores, de la forma en la que compitieron y jugaron, lo que vienen demostrando y lo que demostraron contra un rival de mucha jerarquía”, concluyó.