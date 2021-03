Cuándo debuta Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2021: rival, fecha y horario

Llegó la temporada 2021 y junto a ella la Copa Libertadores, donde la Universidad de Chile espera tener un cupo en la fase de grupos de la presente edición. Por tal razón, el equipo del estratega venezolano, Rafael Dudamel, tendrá que enfrentarse ante un rival argentino para asegurar su presencia en uno de los grupos.

En días pasados, el director deportivo del equipo chileno, Rodrigo Goldberg, confesó en Radio Agricultura que se habían equivocado en algunas decisiones que se tomaron sin haberle consultado previamente a Dudamel: “Me sorprendieron los dichos de Dudamel. Nos juntamos a conversar y me expuso sus argumentos. Fue una charla larga y sincera, no exenta de tensión, pero fue muy útil. Cuando conversé con Rafael pude entender sus puntos, pero esa conversación queda en la interna. Reconocemos que nos equivocamos, nos faltó comunicación con el técnico".

Cabe resaltar que Goldberg habló sobre la caída del fichaje de Luis Jiménez, a quien esperaban con ansias en el equipo de Dudamel: “Los buenos jugadores, uno siempre los quiere. Luis es un jugadorazo, a mí la edad me importa re poco, no es tema. Rinde, no se lesiona, juega todos los partidos. Es bueno aclarar un tema: en todas partes salió que él no tenía cláusula de salida y que era fácil sacarlo, lo primero es que ambas cosas quedaron fuera de parámetro, su sueldo y al no haber cláusula, teníamos que sentarnos a conversar con Palestino, que no lo iba a dar gratis”.

Universidad de Chile vs San Lorenzo, Copa Libertadores: fecha y hora

El partido de ida entre la U de Chile y San Lorenzo se disputará en tierras chilenas el próximo miércoles 10 de marzo desde las 9:30 pm, hora local. Una semana después, el 17 de marzo, se llevará a cabo el encuentro de vuelta a la misma hora, pero en suelo argentino.