¿Cuándo se disputará la final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El estadio Florencio Sola será el escenario de la final de la Copa Libertadores Femenina 2025, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 6:00 p.m. El torneo, que se desarrolla en Argentina, conocerá a su campeón tras la clasificación del Deportivo Cali, que aseguró su lugar en la definición luego de vencer a Colo Colo en una tanda de penales.

El equipo vallecaucano llegó a la instancia definitiva después de un partido cerrado ante el conjunto chileno. El compromiso finalizó igualado en el tiempo reglamentario, lo que obligó a definir la serie desde el punto penal. En esa instancia, el conjunto colombiano fue más efectivo y se impuso, consiguiendo su clasificación a la primera final continental de su historia en esta competencia.

El rival del Deportivo Cali saldrá del duelo entre los equipos brasileños Corinthians y Ferroviaria. Ambas escuadras ya saben lo que es ganar la Libertadores Femenina, por lo que el enfrentamiento definirá qué club representará a Brasil en la final que cerrará la edición 2025.