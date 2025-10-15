Actualizado:
¿Cuándo se disputará la final de la Copa Libertadores Femenina 2025?
Deportivo Cali es uno de los primeros finalistas de la Copa Libertadores Femenina.
El estadio Florencio Sola será el escenario de la final de la Copa Libertadores Femenina 2025, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 6:00 p.m. El torneo, que se desarrolla en Argentina, conocerá a su campeón tras la clasificación del Deportivo Cali, que aseguró su lugar en la definición luego de vencer a Colo Colo en una tanda de penales.
El equipo vallecaucano llegó a la instancia definitiva después de un partido cerrado ante el conjunto chileno. El compromiso finalizó igualado en el tiempo reglamentario, lo que obligó a definir la serie desde el punto penal. En esa instancia, el conjunto colombiano fue más efectivo y se impuso, consiguiendo su clasificación a la primera final continental de su historia en esta competencia.
El rival del Deportivo Cali saldrá del duelo entre los equipos brasileños Corinthians y Ferroviaria. Ambas escuadras ya saben lo que es ganar la Libertadores Femenina, por lo que el enfrentamiento definirá qué club representará a Brasil en la final que cerrará la edición 2025.
La final del sábado marcará el cierre de una edición que ha contado con gran asistencia de público. La Conmebol confirmó que el encuentro se jugará con presencia de hinchas de ambos equipos y que el trofeo será entregado inmediatamente después del pitazo final.
Deportivo Cali buscará convertirse en el segundo equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores Femenina, luego del título obtenido por Atlético Huila en 2018. Por su parte, el rival brasileño intentará ampliar el dominio de su país en el historial del torneo, donde los clubes de Brasil han levantado el trofeo en diez ocasiones. La cita está programada para las 6:00 p.m., con transmisión oficial a nivel continental.
