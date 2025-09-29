Cuerpo técnico de Cali se desintegra rumbo a la Copa Libertadores

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Femenina, logrando su tercer título en la competencia local e igualando a Independiente Santa Fe como los equipos con más títulos. Además, el equipo comandado por John Albert Ortiz también se ganó su respectivo cupo a la Copa Libertadores y sueña con su primer título internacional.

Sin embargo, no todo es alegría en el cuadro 'azucarero', ya que en este nuevo sueño por obtener la 'Gloria Eterna' tendrá dos bajas que no viajaron rumbo a Argentina para asumir el torneo, la referente dentro del terreno de juego, Ingrid Guerra, y el asistente técnico, Sebastián Solís, quien se quedará en Colombia asumiendo otros retos deportivos.

Le puede interesar: Cali anuncia 2 fichajes para la Copa Libertadores: llegaron delanteras

Cali viajó a la Copa Libertadores sin el asistente técnico de Ortiz

Justo antes del viaje hacia a Argentina se confirmaron los dos primeros fichajes de Cali, delanteras que llegan desde Orsomarso e Inter Palmira para aportar con goles al equipo de Ortiz. La primera en presentarse de manera oficial fue María Marquínez, atacante de 26 años que llega desde Inter, y Sindy Sánchez, extrema de tan solo 19 años con pasado goleador Orsomarso.

Aunque al mismo tiempo se dieron a conocer dos bajas sensibles para asumir la Copa Libertadores, Ingrid Guerra, quien se queda afuera tras un trauma en el tobillo derecho con herida profunda, lo que la obliga a una intervención quirúrgica. A la referente del cuadro 'azucarero' se sumó el asistente técnico de John Albert Ortiz.