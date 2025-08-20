Cargando contenido

David Ospina, portero de Nacional en la Copa Libertadores.
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 11:09

David Ospina no se salvó: fuertes críticas tras eliminación de Nacional

Carlos Antonio cuestionó la actuación de Ospina en los lanzamientos desde el punto penal.

Atlético Nacional se despidió de la Copa Conmebol Libertadores después de caer en la fase de octavos de final ante Sao Paulo en serie que se definió en los lanzamientos desde el punto penal.

El equipo 'verdolaga', a pesar de demostrar un gran rendimiento dentro del terreno de juego, no contó con la efectividad necesaria en la definición en los penales y adicionalmente su guardameta David Ospina no pudo atajar ningún cobro de los brasileños.

David Ospina nunca fue garantía

Luego de confirmarse la eliminación, David Ospina, referente y capitán de Atlético Nacional, fue señalado por la poca efectividad al momento de los penales, teniendo en cuenta que no atajó ninguno.

Incluso, el único cobro que desperdició Sao Paulo fue un balón que estrelló en el palo Marcos Antonio Silva.

Este miércoles 20 de agosto, Carlos Antonio Vélez analizó la eliminación de Nacional y también cuestionó la actuación de Ospina al señalar que nunca ha sido garantía en las definiciones desde el punto penal.

"¿Por qué Gandolfi no sacó a Ospina y metió a Chipichipi para los penales? Ospina en Chile en la Copa América y en Mundiales nunca ha sido garantía parado frente a los 11 metros. Nunca", afirmó Vélez.

El analista agregó que no sabe si es "por falta de condiciones o por qué no tiene las condiciones para hacerlo".

