David Ospina no se salvó: fuertes críticas tras eliminación de Nacional

Atlético Nacional se despidió de la Copa Conmebol Libertadores después de caer en la fase de octavos de final ante Sao Paulo en serie que se definió en los lanzamientos desde el punto penal.

El equipo 'verdolaga', a pesar de demostrar un gran rendimiento dentro del terreno de juego, no contó con la efectividad necesaria en la definición en los penales y adicionalmente su guardameta David Ospina no pudo atajar ningún cobro de los brasileños.