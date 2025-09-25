Definida la primera semifinal de copa Libertadores, Palmeiras ya conoce su rival

Sao Paulo recibió a Liga de Quito en el partido de vuelta de los cuartos de final de la copa Libertadores, en un partido en el que el equipo brasileño tenía toda la responsabilidad en su casa de darle la vuelta al resultado adverso en la ida, la Liga se impuso 2-0 como local, no se le dieron las cosas al equipo de Lucas Moura.

A Sao Paulo se le fue la oportunidad y Liga de Quito se convirtió en el tercer semifinalista de copa Libertadores.