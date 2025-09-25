Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 19:29
Definida la primera semifinal de copa Libertadores, Palmeiras ya conoce su rival
En el duelo entre Sao Paulo y Liga de Quito se definió el tercer equipo clasificado a semifinales de Libertadores.
Sao Paulo recibió a Liga de Quito en el partido de vuelta de los cuartos de final de la copa Libertadores, en un partido en el que el equipo brasileño tenía toda la responsabilidad en su casa de darle la vuelta al resultado adverso en la ida, la Liga se impuso 2-0 como local, no se le dieron las cosas al equipo de Lucas Moura.
A Sao Paulo se le fue la oportunidad y Liga de Quito se convirtió en el tercer semifinalista de copa Libertadores.
Un primer tiempo muy favorable para los ecuatorianos
El conjunto ecuatoriano no comió cuento, si bien en la previa de los cuartos de final no se les daba como favoritos, en una competición en la que los brasileños siempre serán los que tienen la obligación de pasar se levantó uno de los grandes ecuatorianos y dijo presente, con un primer tiempo muy ordenado y aprovechando sus oportunidades el conjunto ecuatoriano logró un gol que le daría la tranquilidad para lo que quedaba de partido.
Transcurría el minuto 41 el delantero Jeison Medina puso el 1-0 a favor de la Liga y los puso en una situación inmejorable pensando en la clasificación.
Un segundo tiempo con más garra que futbol
Como era de esperarse el segundo tiempo fue un constante ir y venir del balón en el área de los ecuatorianos, sin muchas ideas Sao Paulo intentó meter contra su arco a la Liga que de manera muy ordenada se dejó llevar. Realmente el partido no lo sufrió pero en las pocas ocasiones claras que pudo llegar a tener el conjunto brasileño apareció el muy buen arquero ecuatoriano Gonzalo Valle que terminó como la figura del partido más allá de que el premio se lo llevara el autor del gol.
Sao Paulo bombardeó a los ecuatorianos que lograron mantener la concentración pero sobre todo la solidaridad entre sus compañeros que no dejaron de correr ningún balón. Una mezcla entre garra, inteligencia, solidaridad y la pizca de suerte necesaria, Liga de Quito logró llevarse una histórica victoria en el Morumbi,la primera en su historia.
La liga se mete entre los cuatro mejores
El equipo ecuatoriano vuelve a meterse en unas semifinales de Libertadores después de 17 años, desde el 2008 no lo lograba y en esa ocasión terminó como campeón del certamen. Ahora en semifinales enfrentará a Palmeiras el gran equipo brasileño que ya se clasificó dejando en el camino a River, la Liga que parece jugando el brasileirao buscará eliminar un brasileño más tras dejar afuera a Botafogo, Sao Paulo y ahora viene Palmeiras.
Fuente
Antena 2