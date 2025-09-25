Definidas las dos semifinales de la Copa Libertadores 2025; hubo batacazo

Dos equipos brasileños se instalaron en las semifinales

Así las cosas, la contienda quedó igualada a dos goles y se tuvo que definir desde la tanda de los penaltis, donde el equipo carioca tuvo más efectividad y ganó los lanzamientos con un marcador de 4-2, instalándose en las semifinales del certamen para enfrentar a Racing de Avellaneda, que había dejado en el camino a Vélez Sarsfield.

Por otro lado, Palmeiras dio una muestra de su favoritismo en el torneo y goleó 3-1 a River Plate en el partido de vuelta, dejando así la serie a su favor con un marcador global de 5-2, comprando boleto para las semifinales, instancia en la que tendrá que enfrentar al verdugo del Sao Paulo.

Liga de Quito es el protagonista de la otra semifinal

El conjunto ecuatoriano logró ser fuerte defensivamente y también gozar de una alta contundencia en el ataque durante el partido de vuelta ante Sao Paulo, duelo al que llegaba con ventaja de 2-0 luego de imponerse de local en el compromiso de ida.

Liga de Quito logró ganar 1-0 el partido de vuelta disputado este jueves en territorio brasileño y lograr así su clasificación a las semifinales con un marcador global de 3-0, dejando en el camino al ‘Tricolor Paulista’ y viendo en el futuro el desafío de enfrentar a Palmeiras en la siguiente ronda.