Definidas las dos semifinales de la Copa Libertadores 2025; hubo batacazo
La edición 2025 de este torneo ya tiene sus 4 mejores equipos.
Este jueves 25 de septiembre se llevó a cabo el último cruce de los cuartos de final en la Copa Libertadores 2025, donde Estudiantes de La Plata enfrentaba en condición de local al equipo de Flamengo, en una serie que empezó 2-1 a favor del cuadro brasileño tras el triunfo en el juego de ida disputado en el Estadio Maracaná.
El equipo argentino logró llevarse la victoria en este partido de vuelta con un marcador de 1-0 gracias al gol de Gastón Benedetti, jugador que incluso puso el 2-0 a favor de Estudiantes, pero este le fue anulado por un fuera de lugar.
Dos equipos brasileños se instalaron en las semifinales
Así las cosas, la contienda quedó igualada a dos goles y se tuvo que definir desde la tanda de los penaltis, donde el equipo carioca tuvo más efectividad y ganó los lanzamientos con un marcador de 4-2, instalándose en las semifinales del certamen para enfrentar a Racing de Avellaneda, que había dejado en el camino a Vélez Sarsfield.
Por otro lado, Palmeiras dio una muestra de su favoritismo en el torneo y goleó 3-1 a River Plate en el partido de vuelta, dejando así la serie a su favor con un marcador global de 5-2, comprando boleto para las semifinales, instancia en la que tendrá que enfrentar al verdugo del Sao Paulo.
Liga de Quito es el protagonista de la otra semifinal
El conjunto ecuatoriano logró ser fuerte defensivamente y también gozar de una alta contundencia en el ataque durante el partido de vuelta ante Sao Paulo, duelo al que llegaba con ventaja de 2-0 luego de imponerse de local en el compromiso de ida.
Liga de Quito logró ganar 1-0 el partido de vuelta disputado este jueves en territorio brasileño y lograr así su clasificación a las semifinales con un marcador global de 3-0, dejando en el camino al ‘Tricolor Paulista’ y viendo en el futuro el desafío de enfrentar a Palmeiras en la siguiente ronda.
Fechas y cruces de las semifinales de Copa Libertadores 2025
Partidos de ida:
Flamengo vs. Racing el 22 de octubre
Liga de Quito vs. Palmeiras el 22 de octubre
Partidos de vuelta:
Racing vs. Flamengo el 29 de octubre
Palmeiras vs. Liga de Quito el 29 de octubre
