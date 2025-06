Definido el fixture de los octavos de final de Copa Libertadores

Después de lo que fue la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores de América, todo está listo para que se disputen los octavos de final de la competencia con vibrantes partidos en juego pensando en pasar de instancia y poco a poco, llegar a la final.

El campeón actual, Botafogo logró pasar de la fase de grupos e instalarse en los octavos de final. Tras el sorteo, será Liga de Quito quien tendrá la suerte de medirse con el cuadro brasileño en busca de dar el golpe y dejar al club ganador en 2024 afuera de la competencia.

Fortaleza, Vélez, Cerro Porteño, Estudiantes, Botafogo, Liga de Quito, Peñarol, Racing de Avellaneda, Atlético Nacional, Sao Paulo, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Libertad, River Plate, Universitario y Palmeiras fueron los clubes clasificados para disputar los octavos de final.

Justamente, el sorteo dejó emparejado a Fortaleza vs Vélez Sarsfield, Cerro Porteño vs Estudiantes, Botafogo vs Liga de Quito, Peñarol vs Racing, Atlético Nacional vs Sao Paulo, Flamengo vs Inter, Libertad vs River Plate y Universitario vs Palmeiras.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE COPA LIBERTADORES

Así las cosas, habrá partidazos de ida y vuelta para definir a los ocho clasificados para los cuartos de final. Duelos muy reñidos que prometen mucho. Todo iniciará en la segunda semana de agosto. El martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de dicho mes se vivirán los primeros partidos de la serie. Por su parte, los juegos definitivos se jugarán justo la siguiente semana.

El martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de agosto se jugarán las vueltas de los octavos de final para sellar a los clasificados de cara a los cuartos de final. En ese orden de ideas, este es el calendario oficial:

Partidos de ida

Martes 12 de agosto

Fortaleza vs Vélez Sarsfield | 17:00 horas | Estadio Castelao

Atlético Nacional vs Sao Paulo | 19:30 horas | Estadio Atanasio Girardot

Peñarol vs Racing | 19:30 horas | Estadio Campeón del Siglo

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño vs Estudiantes | 17:00 horas | Estadio Ueno La Nueva Olla

Flamengo vs Internacional | 19:30 horas | Estadio Maracaná

Jueves 14 de agosto

Botafogo vs Liga de Quito | 17:00 horas | Estadio Nilton Santos

Libertad vs River Plate | 19:30 horas | Estadio Ueno Defensores del Chaco

Universitario vs Palmeiras | 19:30 horas | Estadio Monumental

Partidos de vuelta

Martes 19 de agosto

Vélez vs Fortaleza | 17:00 horas | Estadio José Amalfitani

Sao Paulo vs Atlético Nacional | 19:30 | Estadio Morumbi

Racing vs Peñarol | 19:30 horas | Estadio Cilindro de Avellaneda

Miércoles 20 de agosto

Estudiantes vs Cerro Porteño | 17:00 horas | Estadio Único de La Plata

Internacional vs Flamengo | 19:30 horas | Estadio Beira-Rio

Jueves 21 de agosto

Liga de Quito vs Botafogo | 17:00 horas | Estadio Rodrigo Paz Delgado

River Plate vs Libertad | 19:30 horas | Estadio Más Monumental

Palmeiras vs Universitario | 19:30 horas | Estadio Allianz Parque