Definido el primer clasificado a la final de Copa Libertadores 2025

Flamengo selló su clasificación a la gran final de la Copa Conmebol Libertadores 2026 tras empatar 0-0 este miércoles 29 de octubre ante Racing de Avellaneda en el estadio Presidente Perón, resultado que le bastó para avanzar gracias al 1-0 conseguido en la ida en Río de Janeiro.

El conjunto brasileño mostró solidez defensiva y manejo de partido frente a un Racing que luchó hasta el final, pero no logró romper el cerco impuesto por el cuadro visitante. Con este empate, Flamengo aseguró su lugar en una nueva definición continental.

El héroe de la serie fue el colombiano Jorge Carrascal, autor del único gol del global, anotado en el encuentro de ida. Su tanto terminó siendo decisivo para que el equipo carioca accediera a la final sin recibir goles en los dos partidos.

El juego en Avellaneda tuvo tensión de principio a fin y un momento clave al minuto 56, cuando el ecuatoriano Gonzalo Plata fue expulsado, dejando a Flamengo con diez hombres por más de media hora.