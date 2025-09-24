Definido el segundo clasificado a semifinales en la Copa Libertadores

Tras el partido entre River Plate y Palmeiras se definió el segundo clasificado a semifinales en la Copa Libertadores 2025, en un gran partido en el que hubo un dudoso arbitraje se conoció al que será el segundo equipo en semifinales.

Tras un vibrante partido que se disputó prácticamente hasta el minuto 90 Palmeiras se impuso en casa y aseguró su lugar entre los 4 mejores del continente.