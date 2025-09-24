Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 21:45
Definido el segundo clasificado a semifinales en la Copa Libertadores
Se conoció el segundo clasificado a semifinales de Libertadores.
Tras el partido entre River Plate y Palmeiras se definió el segundo clasificado a semifinales en la Copa Libertadores 2025, en un gran partido en el que hubo un dudoso arbitraje se conoció al que será el segundo equipo en semifinales.
Tras un vibrante partido que se disputó prácticamente hasta el minuto 90 Palmeiras se impuso en casa y aseguró su lugar entre los 4 mejores del continente.
Un primer tiempo que terminó en ilusión
El partido empezó con mucha intensidad, River salió a buscarlo desde los primeros minutos y tras un par de buenos acercamientos en el minuto 7 Maximiliano Salas envió el balón al fondo de la red con un gran cabezazo. El gol significaba toda la ilusión para un River que empataba la serie y jugaba mejor.
Con más ímpetu que juego Palmeiras intentó acercarse en el marcador pero no lo logró y se vio realmente superado, si bien el balón era del equipo brasileño el control del partido lo tenía el argentino, con mucho sacrificio defensivo de sus volantes creativos River logró irse al entretiempo con empate en el global.
Un gol tempranero complicó la situación
Recién empezada la segunda parte tras un rebote que dejó Armani, Vitor Roque puso el 1-1 en el partido y ponía a Palmeiras adelante en el marcador global. El partido entró en un "lo que sea", River lo buscaba y Palmeiras contra golpeaba, así se mantuvo prácticamente toda la segunda parte, sin mucha claridad por parte de ningún equipo, juego cortado y un arbitraje muy polémico.
Llegando al minuto 90 tras una mano inexistente que pitó el árbitro Palmeiras jugó rápido y puso mano a mano a uno de sus jugadores, sin ninguna otra opción Acuña derribó a su rival dentro del área lo que significó la segunda amarilla para el argentino y penal para los brasileños, López con mucha frialdad definió y puso el 2-1. Ya con la ilusión millonaria liquidada y con todos al ataque el mismo López puso el 3-1 final.
Palmeiras espera rival
Ahora ya en semifinales el conjunto brasileño espera su rival que definirá mañana entre Liga de Quito y Sao Paulo, el equipo ecuatoriano tiene que defender su ventaja ya que llega al partido de vuelta con un 2-0 arriba.
Antena 2