Deportivo Cali va por la final: titular Vs Colo Colo en la Copa Libertadores femenina

Deportivo Cali enfrenta este miércoles 15 de octubre a Colo Colo de Chile en el Estadio Florencio Sola en la ronda semifinal de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.

El equipo 'azucarero' afronta el compromiso, después de haber eliminado en la ronda de cuartos de final a Sao Paulo con anotaciones de de María Marquínez y Paola García.

Cali llegó a esta instancia de la Copa Libertadores tras haber sumado siete puntos en la fase de grupos con empate contra Libertad y triunfos sobre Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.