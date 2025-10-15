Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 13:10
Deportivo Cali va por la final: titular Vs Colo Colo en la Copa Libertadores femenina
Deportivo Cali disputa las semifinales en la Copa Libertadores femenina.
Deportivo Cali enfrenta este miércoles 15 de octubre a Colo Colo de Chile en el Estadio Florencio Sola en la ronda semifinal de la Copa Conmebol Libertadores Femenina.
El equipo 'azucarero' afronta el compromiso, después de haber eliminado en la ronda de cuartos de final a Sao Paulo con anotaciones de de María Marquínez y Paola García.
Cali llegó a esta instancia de la Copa Libertadores tras haber sumado siete puntos en la fase de grupos con empate contra Libertad y triunfos sobre Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.
Contra Colo Colo, Jhon Alber Ortiz apostó por la mayoría de jugadoras que lograron la clasificación a las semifinales. El principal cambio es la ausencia de María Nisa Marquínez.
Titular de Cali Vs Colo Colo
Luisa Agudelo; Angie Salazar, Stefanía Perlaza, Paula Medina, Michelle Vásquez, Kelly Caicedo, Melanin Aponzá, Paola García, Kelly Ibargüen, Yessica Bermeo y Leidy Cobos
A QUÉ HORA Y DÓNDE VER COLO COLO VS DEPORTIVO CALI ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA
El partido entre Colo Colo vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina en el Estadio Florencio Sola de Banfield se jugará a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Posteriormente, Corinthians y Ferroviária definen la otra llave. El juego se podrá ver a través de Win Sports y Win Sports Online.
MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COLO COLO VS DEPORTIVO CALI
Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.
México: 1:00 P.M.
Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.
Fuente
Antena 2