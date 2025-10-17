DT de Cali no se guardó nada en Libertadores: "La deuda no está saldada"

El sábado 18 de octubre será un día histórico para el Deportivo Cali por la posibilidad de traer de Argentina la Copa Libertadores Femenina dependiendo de lo que pase en la final ante el Corinthians. La suerte ha estado de la mano de las azucareras gracias a que nunca han perdido contra clubes de Brasil.

De hecho, a Corinthians ya le ganaron en 2022 en la fase de grupos por 2-1 y a Ferroviária en esa edición también la superaron por ese mismo resultado. En esta ocasión, Sao Paulo se metió en esa lista de derrotadas en manos de las azucareras.

El entrenador del Cali, Jhon Alber Ortiz habló con Salomé Fajardo en Buenos Aires, Argentina e indicó lo que está en juego y dejó claro que la deuda con el torneo internacional no se ha saldado. El objetivo es nada más ni nada menos que llevar el título a casa.

“LA DEUDA ESTARÁ COMPLETA CON LA FINAL”; JHON ALBER ORTIZ

El entrenador multicampeón afirmó que la deuda internacional no se ha saldado, “llegar a una final no es fácil. No todo el mundo llega, lo hemos logrado de buena forma, con muy buen ambiente y mucha expectativa. Mucha gente desde Colombia está conectada con nuestro juego con las jugadoras, con el equipo. Diría yo que no está saldada la deuda porque estará completa con la final que Dios permita y así sea, caso tal que no sea así, hicimos algo grande para el fútbol colombiano".

Sin duda alguna, el juego ante Colo Colo fue uno de los más parejos y complicados a lo largo de toda esta Copa Libertadores. El director técnico dejó claro que, “el partido que más sufrimos fue el de Sao Paulo. Mucha intensidad, de esos equipos brasileros que todos por el mismo estilo, jugadoras altas que te sacan diez centímetros de ventaja. Lo que más valoramos el comportamiento de las muchachas a la altura de un equipo como Sao Paulo. A partir de ahí nos convencimos de que no había rival invencible”.

Sentenció que, si hay que hablar de goles significativos en esta competencia, “el de Stefanía Perlaza (en penales), nos pone en la final. Ya no sentía las piernas, la ansiedad, los nervios. Cuando el balón toca adentro descargué una nevera de 200 kilos. Le dijimos a Luisa que el primer penal iba a la derecha, no nos hizo caso, pero tuvimos la efectividad”.