DT del Cali pone ultimátum a Colo Colo en Copa Libertadores: esto dijo

Llegó la hora esperada para el Fútbol Profesional Colombiano con el Deportivo Cali Femenino que espera ser protagonista en las semifinales de la Copa Libertadores enfrentando a un Colo Colo que ha sido campeona de la competencia, y, que además lleva 36 partidos sin perder en todos los torneos disputados.

La última caída del Colo Colo fue el 6 de octubre de 2024 cuando perdieron frente a Santos en la Copa Libertadores de dicho año. Las colocolinas no han recibido goles y con Mary Valencia cuentan con una de las goleadoras de la edición. Este torneo internacional pondrá a prueba a un equipo colombiano que viene haciendo bien las cosas con la necesidad de volver a ganar un título como lo hizo en 2018 Atlético Huila.

Cali tiene la deuda pendiente de clasificar a una final del continente. Se le apagó la ilusión desde el manchón penal en 2022 cuando quedó eliminada en manos de Boca Juniors. Tres años más tarde, Jhon Alber Ortiz está al borde de la historia. Con los pies en la tierra, el entrenador analizó lo que ha sido esta Libertadores.

“COLO COLO ES UN EQUIPO COPERO. VENIMOS CON LA MORAL MUY ALTA”; JHON ALBER OTIZ SOBRE SU RIVAL

El entrenador multicampeón de la Liga BetPlay Femenina destacó las fortalezas de este Deportivo Cali en lo que va de la competencia internacional, “el balance es 100% positivo. Fuimos contundentes en las pocas opciones que tuvimos, una fue gol y la otra genera el penal para el segundo gol. Creo que, desde lo táctico, el equipo se comportó a la altura con un rival que nos quitó la pelota”.

Sobre Colo Colo, Jhon Alber Ortiz mencionó, “no hay que desconocer que es un equipo copero que ha ganado la Libertadores años atrás, ya conoce esta clase de torneos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros venimos con la moral muy alta, desde lo mental muy contentos y motivados”.

La entrenadora de Colo Colo es Tatiele Silveira, una brasileña que ha impulsado al club chileno para volver a llegar a fases importantes como la semifinal, “creo que su entrenadora al ser brasilera le imprime eso que vimos con Sao Paulo, obviamente con menos vértigo y menos intensos. Tenemos que ser muy astutos a la hora de recuperar en el mediocampo o en zona alta de ellas e inmediatamente hacer esa transición, ahí está la clave. Esperemos estar a la altura como lo hicimos con Sao Paulo en defensa donde no hubo fisuras ni fuimos vulnerables”.

Aseguró que el fútbol brasileño está un paso más adelantado, pero esto es una motivación adicional. En caso de clasificar a la final, podrían enfrentarse a una rival de Brasil, dado que la otra llave están Corinthians y Ferroviária.

EL PASO A PASO PARA LLEGAR A LA SEMIFINAL

“Desde que partimos de Colombia tras ser campeonas, siempre ha sido un propósito, nos hemos quedado cortos y lo vengo diciendo desde hace rato, es el debe que tenemos con la hinchada, institución y nuestras familias. Partiendo de que sea un brasileño, un chileno, un ecuatoriano, pudo ser un argentino, la motivación siempre está puesta porque es lo que nos hemos comprometido”, mantuvo Jhon Alber.

El entrenador campeón también afirmó que fueron paso a paso, “lo estamos haciendo, es un paso más, somos conscientes que no hemos ganado nada, no tenemos nada en las manos, pero sí tenemos algo por ganar y por recorrer más todavía. Desde la parte mental es que se aterricen. Cuando terminó el partido contra Sao Paulo ya estábamos pensando lo que era Colo Colo y de ahí en más, es poder competir y ganarla porque tenemos el talento humano de las muchachas”.

Cali fue muy criticada por los pocos fichajes que tuvo en esta Copa Libertadores, “fuimos criticados, fui uno de los criticados por eso. Incluso dijeron que qué pensábamos nosotros por ser un torneo internacional. Precisamente era por eso, tuvimos Copa Libertadores antes y cuando llevábamos siete u ocho refuerzos, fuimos bajando a cinco a seis, pero el tema no es la gente que llega sino las que están y las que han venido trabajando en ese camino con la base”.