Eduardo Méndez: el aplazamiento y la posibilidad de Santa Fe vs River en Paraguay

En medio de la crisis social que atraviesa Colombia y las durísimas manifestaciones, desde Conmebol se decidió que Santa Fe vs River Plate por la fecha 3 de la Copa Libertadores no se jugará este miércoles 5 de mayo en Armenia como estaba previsto. Y la misma suerte correría para otros equipos colombianos como Nacional, Junior, La Equidad y Tolima.

Santa Fe intentó que se jugará el partido de cualquier forma, pero finalmente no se dieron las condiciones; y así lo expresó el presidente Eduardo Méndez en diálogo con el diario Olé de Argentina: "La realidad es que lo estamos tratando de llevar con calma, con prudencia, porque hay circunstancias que han llevado a que se tome esta decisión. En este momento estoy en constante comunicación con gente de la Conmebol, de la alcaldía de Armenia, con las autoridades de Migraciones... Nos han dicho que no estaban dadas las condiciones para que se pudiera jugar. Así que estamos a la espera para saber cómo se resolverá el tema".

Sobre la posibilidad de jugar Santa Fe vs River en Asunción (Paraguay), Méndez fue cauto: “Realmente no quiero opinar sobre algo que todavía no está definido. De hecho, en estos momentos seguiré en comunicación con las autoridades de Conmebol para tener un poco más clara la situación. Veremos cómo sigue todo".

Y en el rotativo argentino también consultaron autoridades de Armenia: "No se podía garantizar la presencia policial para el partido, ya que debido a la situación de la pandemia y a la protesta social consideraban que debían tener un dispositivo mayor, algo que no se podía llevar a cabo", fueron las palabras del colaborador de la alcaldía Jhon Édgar Pereira.

En caso que el partido no se juegue esta semana, serpia aplazado para la siguiente si están dadas las condiciones. Se descarta jugar el fin de semana porque River tiene un partido trascendental en el fútbol argentino contra Aldosivi.