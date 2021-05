El castigo de Conmebol para Nacional, Santa Fe y Equidad si no jugaban en Paraguay

Un Atlético Nacional errante intentará despojar este jueves a Argentinos Juniors del liderato del Grupo H de la Copa Libertadores en Asunción, donde intempestivamente tendrán que disputar la tercera fecha por las protestas sociales en Colombia.



Ante la "falta de garantías" por parte de las autoridades de seguridad en la ciudad de Pereira, Conmebol fijó al estadio Manuel Ferreira, del Olimpia paraguayo, como el nuevo escenario para el compromiso tras descartarse Pereira por las manifestaciones sociales en Colombia.

A través de ‘Múnera Eastman’, en Nacional comentaron que ellos buscaban jugarlo en un país más cercano como Ecuador o Perú para mantener algo de la localía, pero desde Conmebol se negaron rotundamente y los enviaron a Asunción (Paraguay).

Luego Nacional solicitó invertir la localía con Argentinos Juniors en fase de grupos y también lo negaron, por lo que Conmebol agotó como último recurso advertirlos con la pérdida de puntos y/o sanciones para próximos torneos internacionales si no acudían a Paraguay como fue designado ante la situación en Colombia.

El mismo caso lo vivieron La Equidad (vs Lanús) y Santa Fe (vs River Plate); y la molestia aumentó cuando vieron que Junior vs Fluminense sí se jugará en Ecuador y Tolima vs Emelec será en Perú. Los tres colombianos rivales de argentinos sí fueron llevados de inmediato a Asunción y han tenido numerosas dificultades para viajar.



El equipo verdolaga, dirigido por el técnico costarricense Alexandre Guimarães, llega al compromiso golpeado por la eliminación de la liga colombiana, a manos de La Equidad tras superarlo en los cuartos de final con un 3-2 en el global; pero en la Copa Libertadores suma 4 puntos en 2 partidos y sueña con la clasificación a octavos de final.