El colombiano que podría eliminar a Santa Fe de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores Femenina ya inició con la presencia de Independiente Santa Fe que quiere vencer la historia por una buena vez y quedarse con el título continental que ha venido escaseando para Colombia desde 2018. Además, las cardenales ya han enfrentado dos finales, y no han podido dar el golpe contra Corinthians.

En ese sentido, Santa Fe, dirigidas por Omar Ramírez, ganó gustó y goleó en su arranque en busca de la gloria eterna con un 7-0 contra Always Ready, equipo de Bolivia que, tal vez en el grupo es el club más débil tomando en cuenta que los dos compromisos que se le vienen a las santafereñas serán más complicados contra Independiente del Valle Dragonas y justamente, Corinthians.

La deuda pendiente para las ‘Leonas’ es nada más ni nada menos que llegar a pelear por el título, y, esta vez, conseguir el trofeo para poder cortar la superioridad de los clubes brasileños. Además, el problema grande al que se enfrentan tiene que ver con Corinthians, equipo al que no han podido vencer hasta ahora.

El fútbol colombiano ha crecido bastante y ya son más representantes de Colombia que están en los diferentes clubes de la Copa Libertadores. De hecho, hay un director técnico que podría complicar a Santa Fe con su clasificación, y podría dejarlas sin nada.

GUSTAVO PINEDA, EL ENTRENADOR QUE PODRÍA DARLE EL GOLPE A SANTA FE

Sin duda alguna, ese 7-0 no fue definitivo para las aspiraciones de Santa Fe. Aunque es importante marcar varios goles para tener una diferencia goleadora amplia que puede sacar diferencias al final de la fase de grupos, Independiente del Valle Dragonas podría salirse con la suya junto con Gustavo Pineda.

Y es que, en los comienzos del 2024, Independiente del Valle depositó la confianza en un director técnico de Colombia. Se trata de Gustavo Pineda, entrenador que pasó por el América de Cali como asistente y después tuvo un corto paso como director técnico del club escarlata.

Gustavo Pineda logró como asistente técnico la Liga BetPlay Femenina de 2019 con el América de Cali, el subcampeonato en 2020 contra Independiente Santa Fe y un subcampeonato en la Copa Libertadores en ese mismo año y en 2022 fue tercera al vencer a su acérrimo rival, Deportivo Cali que también está participando en esta edición de la Libertadores.

El entrenador colombiano ya alzó el título en Ecuador con Independiente del Valle Dragonas y el próximo partido es crucial por la Copa Libertadores para empezar a definir el grupo. Pues, Santa Fe se enfrenta con las de Quito que vienen de empatarles agónicamente a Corinthians.

Con un punto, la victoria de Independiente del Valle Dragonas podría dejarlas con cuatro unidades superando a Santa Fe en caso de que venzan contra las colombianas y en el cierre de los grupos, todo será más sencillo, dado que enfrentarán a Always Ready, mientras que a las cardenales les tocará medirse con Corinthians, rival al que no le han ganado nunca.

LAS COLOMBIANAS QUE PODRÍAN COMPLICAR A SANTA FE

Aparte de Gustavo Pineda que se verá con Santa Fe en la segunda fecha de la Copa Libertadores, hay otras dos jugadoras de Colombia que podrían golpear a las cardenales. Se trata de Ingrid Vidal, que, justamente juega para Independiente del Valle Dragonas.

La delantera llegó como refuerzo para esta Copa Libertadores y ya sumó sus primeros minutos en cancha en el empate contra Corinthians. Ingrid Vidal ya sabe lo que es marcarle a Santa Fe en sus anteriores etapas por la Liga BetPlay y podría ser la principal enemiga en la segunda fecha.

No solo está Ingrid Vidal en la competencia, pues, en la tercera fecha, Santa Fe enfrentará a Corinthians que tiene en sus filas a Gisela Robledo que fue titular y disputó los 90 minutos en el partido inicial de la Copa Libertadores. Así están las cosas, las ‘Leonas’ tendrán que ganarle a Independiente del Valle para, por lo menos, no estar dependiendo de otros resultados en la jornada definitiva de grupos.