El dato que pone a Santa Fe contra las cuerdas en Copa Libertadores

Tras vivir la final de la Liga BetPlay Femenina que dejó a Santa Fe nuevamente como la subcampeona del país y al Deportivo Cali como la ganadora por tercera vez en su historia, cardenales y azucareras afrontarán la Copa Libertadores que dará inicio en Argentina a partir del 2 de octubre y finalizará el 19 con la necesidad de coronar a una nueva ganadora diferente a Corinthians.

Independiente Santa Fe tendrá un vibrante grupo iniciando contra el Always Ready, pero la dificultad más grande vendrá en la segunda fecha y en la tercera jornada cuando enfrenten a las campeonas de Ecuador, Independiente del Valle Dragonas y cierre su participación en la primera fase contra Corinthians, un rival que ya ha dado golpetazos en dos finales que dejaron sin gloria a las bogotanas.

La suerte dejó a las cardenales en, tal vez, el grupo de la muerte, simplemente por tener que medirse contra Corinthians, actuales campeonas de la Copa Libertadores. En ese sentido, aparecen dos datos que pueden complicar a las dirigidas por Omar Ramírez.

EL HISTORIAL DE INDEPENDIENTE DEL VALLE DRAGONAS CONTRA EQUIPOS DE COLOMBIA

Independiente del Valle Dragonas se coronó como la campeona de Ecuador al superar a la Liga de Quito. El cuadro ‘Negriazul’ tiene una historia similar al del equipo masculino posicionándose como el club que exporta jugadoras como es el caso de Nayely Bolaños, figura ecuatoriana que firmó con Pumas de la Liga MX.

Partiendo desde ese momento, el equipo de Ecuador será un rival complejo en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares, teniendo en cuenta que ese partido será por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Además, Santa Fe se medirá a un equipo que tiene un historial ideal con clubes de Colombia.

Las Dragonas disputaron la Copa Libertadores de 2024 en donde clasificaron a los cuartos de final como segundas de la zona C, en donde, justamente, se enfrentaron con Santa Fe en un partido que las cardenales sacaron adelante el resultado por la mínima diferencia.

Sin embargo, no fue fácil para Santa Fe que, pese a abrir el marcador rápidamente, Independiente del Valle Dragonas le pusieron problemas al club bogotano. Pero, lo peor ocurrió en los cuartos de final cuando las ecuatorianas se enfrentaron al Deportivo Cali.

En ese torneo, Cali y Santa Fe atendieron a la cita internacional y las Dragonas tuvieron que medirse con las dos representantes de Colombia. En cuartos de final, las de Ecuador dieron el golpe definitivo que es el último antecedente que hubo en el historial entre el club ecuatoriano y uno colombiano.

Independiente del Valle sacó adelante la llave de los cuartos de final con una goleada de 3-0 que acabó con las ilusiones del Deportivo Cali en la Copa Libertadores.

EL OTRO DATO QUE COMPLICARÍA A SANTA FE

Terminando la fase de grupos contra el Corinthians, Santa Fe tendrá que ganar sus dos primeros partidos para no dejar dudas con su clasificación. Cerrar contra el equipo brasileño que ostenta el trofeo actual es uno de los caminos más complejos, teniendo en cuenta que este historial ante el equipo paulista no ha sido el mejor.

En ese orden de ideas, Santa Fe tendrá que dar el golpe contra Always Ready e Independiente del Valle con muchos goles a favor para poder llegar de la mejor forma al último partido contra Corinthians. El equipo brasileño puede dejar a las cardenales sin nada en la última jornada de la fase de grupos.