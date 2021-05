El enojo de Macnelly Torres tras la derrota de Nacional en Libertadores

No es un secreto que Macnelly Torres no apoya el actual proceso que encabeza en Nacional el técnico Alexandre Guimaraes. En pasadas declaraciones a la prensa local, el exfutbolista señaló que el estilo de juego del entrenador portugués no es propio a la filosofía que normalmente se conoce en el cuadro 'verdolaga'.

Y es que actualmente Nacional es un equipo más defensivo que ofensivo. Es una escuadra que le apuesta a resguardarse y cuidar el resultado, en vez de proponer, como antes lo hacía.

Por ahora, Nacional tiene su última opción para clasificar a octavos de final de la Libertadores en el juego contra Universidad Católica en Chile, partido que se jugará el miércoles 26 de mayo.