Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 14:35
El gran enemigo de River en copa Libertadores lo hizo de nuevo
River volvió a quedar eliminado en copa Libertadores ya van 7 ediciones seguidas sin poder ser campeón.
River cayó eliminado en cuartos de final frente a Palmeiras, en una llave que prometía mucho más el equipo argentino se vio superado de principio a fin, únicamente estuvo en partido en lo que fue el primer tiempo en Brasil, si bien de locales sometieron al rival en la segunda parte la ventaja de dos goles que tenía el equipo brasileño no le permitió meterse en partido como tal.
En la noche del 24 de septiembre la hinchada millonaria se emocionó con lograr la gesta y eliminar a uno de los equipos más grandes de Sudamerica pero con un gol de Vitor Roque y una gran polémica arbitral vieron como el triunfo se les escapaba de las manos.
Brasil el mayor enemigo de River y de Gallardo
Marcelo Gallardo no logró encontrar la manera de poner a jugar a este River, en su regreso a Argentina tras una breve estadía en Arabia el entrenador argentino regresó a River pero no ha tenido tantas alegrías como en su primera etapa. Ahora después de quedar eliminado con Palmeiras en cuartos de Libertadores la derrota dejó una estadística preocupante sobre los enfrentamientos entre River y los equipos brasileños.
Desde 2018 el equipo argentino no es campeón de América, pero lo preocupante va más hacía los equipos que lo han eliminado, desde 2019 en las últimas 7 ediciones de copa Libertadores 6 de los 7 equipos que han eliminado a River han sido brasileños.
En 2019 perdió la final con Flamengo en una remontada histórica en los últimos minutos.
En 2020 fue Palmeiras quien privó a River de la final eliminándolo en semifinales.
2021 Mineiro, 2022 el único no brasileño fue Vélez, después 2023 Inter, 2024 Mineiro y en esta edición nuevamente Palmeiras.
Los equipos brasileños están demostrando una paternidad no solo en copa Libertadores como tal sino también sobre River que no ha encontrado la forma de competirles.
¿CÓMO SE ARGUMENTA LA CELEBRACIÓN ANTICIPADA DE ONCE CALDAS?
Palmeiras espera rival
Ahora ya en semifinales el conjunto brasileño espera su rival que definirá mañana entre Liga de Quito y Sao Paulo, el equipo ecuatoriano tiene que defender su ventaja ya que llega al partido de vuelta con un 2-0 arriba.
Fuente
Antena 2