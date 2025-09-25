El gran enemigo de River en copa Libertadores lo hizo de nuevo

Brasil el mayor enemigo de River y de Gallardo

Marcelo Gallardo no logró encontrar la manera de poner a jugar a este River, en su regreso a Argentina tras una breve estadía en Arabia el entrenador argentino regresó a River pero no ha tenido tantas alegrías como en su primera etapa. Ahora después de quedar eliminado con Palmeiras en cuartos de Libertadores la derrota dejó una estadística preocupante sobre los enfrentamientos entre River y los equipos brasileños.

Desde 2018 el equipo argentino no es campeón de América, pero lo preocupante va más hacía los equipos que lo han eliminado, desde 2019 en las últimas 7 ediciones de copa Libertadores 6 de los 7 equipos que han eliminado a River han sido brasileños.

En 2019 perdió la final con Flamengo en una remontada histórica en los últimos minutos.

En 2020 fue Palmeiras quien privó a River de la final eliminándolo en semifinales.

2021 Mineiro, 2022 el único no brasileño fue Vélez, después 2023 Inter, 2024 Mineiro y en esta edición nuevamente Palmeiras.

Los equipos brasileños están demostrando una paternidad no solo en copa Libertadores como tal sino también sobre River que no ha encontrado la forma de competirles.