El millonario anticipo que recibirán América, Junior y Medellín en la Copa Libertadores

En medio de la crisis económica que se avecina en el fútbol sudamericano tras la detención de los campeonatos a causa de la pandemia del coronavirus, las diferentes entidades y clubes evalúan las alternativas que pueden tomar para solventar las finanzas en los equipos mientras regresa el espectáculo.

El panorama no es alentador para la mayoría, pero, viendo las dificultades que se atraviesan en diferentes equipos, Conmebol anunció hace unos días que iba a hacer un adelanto de dinero a los clubes que participan en la Copa Libertadores, esto pensando en que puedan cumplir con sus obligaciones laborales.

Lea también: Hipótesis y posibilidades planteadas para el regreso del fútbol en Europa

Conmebol pagará el 60% del dinero correspondiente a los derechos de televisión de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es Decir, 600mil dólares para los 32 equipos que están en esta ronda que hasta ahora desarrolló su segunda jornada. América de Cali, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla serán los clubes colombianos beneficiados.

Teniendo en cuenta el alto incremento del dólar en Colombia durante la pandemia, a cada equipo de los mencionados les correspondería una cifra aproximada de 2.400 millones de pesos que, sin duda, servirán para no incumplirle en pagos a sus trabajadores. No obstante, deberán administrarlo de buena manera porque, en caso de no avanzar a octavos de final, solo les llegarán 400mil dólares restantes tras finalizar la ronda de grupos.

De interés: Primer equipo colombiano que suspendió el contrato laboral de los futbolistas, según Acolfutpro

Cabe señalar que, los clubes de Dimayor recibieron una mano por parte de la Selección Colombia, al recibir un préstamo de 16mil millones de pesos para repartir entre la entidad y así solventar varios compromisos financieros.