El 'Patrón' Bermúdez denunció "atropello físico y verbal” por parte de Atlético Mineiro

Han pasado algunos días desde que se presentó la polémica, luego de la eliminación de Boca Juniors en Belo Horizonte, donde jugadores y directivos del equipo argentino se vieron envueltos en una pelea con policías brasileños.

Uno de ellos ha sido el colombiano Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez, quien es miembro del Consejo de Fútbol de Boca. El exfutbolista ‘xeneize’ entregó su versión sobre los hechos ocurridos, pues según Bermúdez hubo “atropello físico y verbal”.

En primer lugar, el colombiano indicó en el medio argentino TyC Sports que “nadie vio que antes de esa reacción de la delegación de Boca hubo insultos de los brasileños que, además de haber tenido la ventaja de que no se nos reconocieron los dos goles, salían y gritaban improperios ante nosotros”.

Asimismo, declaró que el presidente de Atlético Mineiro les había manifestado en Argentina que la pasarían mal en el estadio Mineirao: “También hay que hablar de unas declaraciones ofensivas de parte del presidente de Mineiro, quien después del partido que se disputó acá en Argentina dijo que Boca la iba a pasar muy mal en Brasil”.

Hay que decir que el vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme no ocultó su enojo por los hechos que se vivieron en el compromiso de vuelta de la Copa Libertadores entre brasileños y argentinos: “No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Saben que fueron goles, los de Boca lo saben, los de otros equipos también. Es lamentable, vergonzoso, no es serio. Cuando no te cobran los goles podés jugar todo el día y no te dejan pasar. No nos dejaron pasar”.