"Eliminar equipo": a Nacional se le fueron con toda y los memes no se hicieron esperar

Las malas noticias para el fútbol colombiano en el ámbito internacional no paran. Este jueves, Atlético Nacional también fue eliminado de la Copa Libertadores de América, tras perder en el marcador global con el Olimpia de Paraguay por un resultado de 4-2. En territorio paraguayo los verdolagas perdieron 3-1 y en Medellín no pasaron del empate a un gol.

Vea también: [Video] De nuevo el arquero es el 'villano' de Nacional: error de Mier y gol de Olimpia

Nacional, al igual que Millonarios, quedó eliminado en su primera llave de la Copa, con lo que a Colombia solo le queda Tolima y Cali, quienes debutarán en un par de semanas en la fase de grupos del torneo.

El conjunto paisa no estuvo nunca cerca de darle la vuelta al partido con Olimpia, y cuando tenían una leve esperanza, un nuevo error de uno de sus guardametas, en esta oportunidad Kevin Mier, significó la paridad de Olimpia de Paraguay que tranquilizó el partido.

Le puede interesar: Nacional mostró incapacidad ante Olimpia y quedó eliminado de Libertadores

Como es usual, con la eliminación de Nacional, los usuarios de redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para inundar de memes las redes sociales, dado que por la inversión que hizo el equipo verdolaga, se esperaba que no quedaran eliminados tan rápido.

A continuación los mejores memes de la eliminación de Atlético Nacional: