Elogios de Gallardo a Junior: "No estamos habituados a perseguir el balón"

Junior viajó a Argentina con la esperanza de vencer en la segunda fecha de la Copa Libertadores a River Plate, pero lamentablemente para el cuadro ‘Tiburón’ las cosas no salieron como se habían planeado, a pesar que le jugaron ‘mano a mano’ al conjunto que dirige el estratega Marcelo Gallardo.

Precisamente, el entrenador argentino resaltó la victoria del ‘Millonario’ ante el elenco barranquillero: “Ante un rival difícil, con una buena técnica en su funcionamiento y fuerte físicamente, fuimos un equipo práctico. Golpeamos en los momentos justos a Junior y aunque la jugada final que termina en gol nos dejó la sensación de bronca, no dejan de ser tres puntos importantes”.

Siguiendo en sus declaraciones, Gallardo indicó que Junior les alcanzó a complicar en ciertos pasajes el compromiso porque “no estamos habituados a correr detrás de la pelota. Solemos tener el control y cuando no lo hacemos, dividimos tenencia y no estamos frescos para jugar con precisión a la hora de recuperarla”, indicó el timonel argentino en la rueda de prensa.

“Somos un equipo que sabe lo que quiere y Junior no tuvo muchas chances. Valoro la victoria por lo exigente que será este grupo y destaco la practicidad que mostramos”, agregó el ‘Muñeco’.

Por otra parte, Marcelo Gallardo dijo que River no cambia la esencia, a pesar que “con este esquema tenemos ataques más directos, más prácticos, sin tanto control y posesión. Generábamos mucho y concretábamos poco, y nos atacaban poco y nos convertían. Esta vez atacamos menos, fuimos eficaces y no sufrimos demasiado. No cambian las formas, pero varía un poco el sistema de juego”.

Hay que recordar que el grupo D es uno de los más apretados de la Libertadores, por lo que una victoria siempre será importante, debido a los equipos que forman este apretado grupo; mientras tanto, River enfrentará a Independiente Santa Fe por la tercera fecha al igual que Junior que jugará ante Fluminense.